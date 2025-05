Heute sollte eigentlich ein Marvel-Film erscheinen, der eine neue Ära einleitet - doch wir werden ihn nie sehen

Kang the Conqueror hatte im MCU ziemlich schnell ausge…conquered?! Bildquelle: Disney / Marvel

Es kann sein, dass ihr diesen Artikel erst am 3. Mai 2025 lest. Oder am 4. Mai. Eventuell sogar erst am 25. Dezember, wenn ihr in der Badewanne liegt und euren Weihnachtsbraten verdaut.

Fakt ist aber: Der 2. Mai 2025 ist besagtes Heute und dieser Tag hätte für Marvel-Fans eigentlich ein Grund zur Freude sein sollen. Denn mit Avengers: The Kang Dynasty wäre das nächste große Crossover-Event in den weltweiten Kinos angelaufen - in Deutschland sogar schon einen Tag früher.

Doch daraus wurde nichts. Mehr noch: Wir werden den Film nie zu Gesicht bekommen. Lasst uns gemeinsam zurückblicken, was vorgefallen ist und worum es in dem Film vermutlich gegangen wäre.

Marvels verhängnisvoller Casting-Fehler

Nachdem Thanos in Avengers: Endgame anno 2019 das letzte Mal mit den Fingern geschnippt hatte, brauchte es einen neuen großen Schurken im Marvel Cinematic Universe, der in der frisch gestarteten Multiverse Saga für Furore sorgen sollte.

Der ideale Kandidat war schnell gefunden: Kang the Conqueror. Der in den Comics munter durch das Multiversum hin- und herreisende Wissenschaftler ist machthungrig, brandgefährlich und mit konventionellen Mitteln kaum aufzuhalten.

Marvel beging einen folgenschweren Fehler, der damals von den Verantwortlichen aber nur schwer als solcher auszumachen war: Für die Rolle des Kang entschied man sich für den Schauspieler Jonathan Majors.

Jonathan Majors galt als das neue Aushängeschild des MCU, bis seine Taten im realen Leben alles auf den Kopf stellten. Bildquelle: Disney / Marvel

Guter Anfang …

Die ersten Auftritte von Kang waren vielversprechend und kamen bei Fans sehr gut an. In Staffel 1 der Disney-Plus-Serie Loki sahen wir im Jahr 2020 erstmals Kangs charismatisches Alter Ego He Who Remains am Ende der Zeit. Schnell wurde klar: Der Typ ist gefährlich und könnte erzählerisch einiges zu bieten haben.

Im Kino wurde Kang the Conqueror dann erstmals als Antagonist eines MCU-Films ins Lampenlicht gerückt. 2023 war er in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen und … wurde von Ameisen verprügelt. Moment, was?

So mächtig kann er dann ja doch nicht sein! , spotteten Fans, wenn es um Kangs wenig ruhmreiche Niederlage gegen Ant-Man ging. Marvel hatte sich mit dieser Story-Entscheidung keinen Gefallen getan, der Ruf des vermeintlichen Thanos-Nachfolgers war angekratzt.

Dennoch hielt Marvel an dem Plan fest und kündigte Avengers: The Kang Dynasty an. Geplanter Kinostart: 2. Mai 2025.

… schreckliches Ende

Zeitgleich zum Kinostart von Ant-Man 3 geriet Kang-Darsteller Jonathan Majors im Februar 2023 in die Schlagzeilen. Vorwürfe rund um Körperverletzung, Belästigung und häusliche Gewalt setzten seiner bis dahin kometenhaften Karriere ein jähes Ende. In Hollywood galt er zudem als schwieriger Charakter.

Marvel beendete die Zusammenarbeit mit Majors sofort, als das Gerichtsurteil vorlag. Die große Frage: Was passiert mit Avengers: The Kang Dynasty?

In der noch vor dem Gerichtsdrama abgedrehten Staffel 2 von Loki tauchten weitere von Jonathan Majors gespielte Varianten des Schurken auf. Trotzdem wurde schnell klar: Marvel rückt von seinem Plan ab und verfrachtet Kang the Conqueror aufs Abstellgleis.

Kurswechsel in Richtung Hölle

Statt die Rolle neu zu besetzen, wendete man sich einem neuen Bösewicht zu, gegen den die Avengers fortan antreten sollten. Doch wer war noch bekannter, größer, gefährlicher als Kang? Die Antwort lag auf der Hand, auch wenn die Entscheidung bis heute unter Fans nicht unumstritten ist: Dr. Doom kommt!

Victor von Doom soll es als Kang-Ersatz richten und Marvel holte dafür sogar Robert Downey Jr. aus dem MCU-Ruhestand. Sowohl Titel als auch Kinotermin haben sich geändert. Avengers: Doomsday erscheint nun am 29. April 2026 in Deutschland.

The Kang Dynasty wird zum MCU-Mythos

Fans fragen sich seitdem: Was wäre in The Kang Dynasty passiert? Welche Avengers hätten darin mitgespielt? Wer hätte gegen wen gekämpft? Der Film sollte zusammen mit dem darauffolgenden Avengers: Secret Wars die Multiverse-Saga abschließen und zugleich die neue Ära der Mutanten einleiten. Doch wie genau?

Fragen, auf die wir wohl nie eine klare Antwort erhalten. Der einst geplante Avengers-Streifen wird somit zum Mythos, zu dem sich im Laufe der Jahre noch so einige Fan-Theorien anhäufen dürften.

Fest steht: Mit der ursprünglichen Handlung von The Kang Dynasty hat Doomsday wohl nur noch wenig zu tun. Kein Wunder, schließlich sollte in Avengers 5 gleich eine ganze Horde verschiedener Kang-Varianten für Unruhe sorgen. Ohne diesen Handlungsgrundpfeiler dürften weite Teile der groben Story-Vision umgestaltet worden sein.

Sowohl die Jonathan-Majors-Affäre als auch kreative Entscheidungen haben das Marvel Cinematic Universe in den vergangenen Jahren ins Straucheln gebracht. Zuletzt gab es aber immer mehr positive Anzeichen, dass der einstige Hit-Garant wieder zu alter Stärke finden könnte.

Nach dem sehr erfolgreichen Deadpool & Wolverine riefen die ersten Trailer zum kommenden Fantastic Four: First Steps (Kinostart: 24. Juli 2025) bei Fans sehr positive Reaktionen hervor. Und der am 1. Mai 2025 quasi für The Kang Dynasty nachgerückte Film Thunderbolts* ist nicht nur laut unserer Kritik der beste MCU-Film seit Jahren.

Im Hinblick auf The Kang Dynasty bleibt dennoch die spannende Frage: Was wäre, wenn …?