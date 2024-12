Alles zur Season 0 von Marvel Rivals: Battle Pass, Skins, Währungen und Twitch Drops

Black Panther ist nur einer der Helden, die in Season 0 von Marvel Rivals einen neuen Skin bekommt.

Zum Start von Marvel Rivals am 6. Dezember 2024 gibt es mit Season 0 eine kürzere Variante der klassischen saisonalen Content-Updates. Einen Battle Pass soll es aber dennoch geben, außerdem könnt ihr euch in diesem Monat über Twitch Drops zusätzliche Belohnungen sichern.

Marvel Rivals: Season 0

Bisher gibt es nur wenige offizielle Infos zur Pre-Season in Marvel Rivals. In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, haben die Entwickler aber schon ein paar Details verraten. Der offizielle Name der Season lautet Dooms’ Rise.

Laufzeit: Die Season 0 beginnt direkt am Launch-Tag und dauert bis etwa Mitte Januar 2025. Direkt im Anschluss soll die erste vollwertige Season folgen.

Battle Pass und Preis: Die Entwickler verrieten, dass der Battle Pass der Season 0 im Vergleich zu kommenden Seasons etwa die Hälfte an Inhalten bieten soll. Der reduzierte Content soll sich dafür auch bei den Kosten widerspiegeln; ein konkreter Preis ist jedoch bislang nicht bekannt.

Inhalt und Währungen

Zum Battle Pass selbst gibt es keine konkreten Infos, allerdings können aktuell bereits einige Content Creator Marvel Rivals spielen und auch streamen. Der bekannte Overwatch-Streamer Nercos enthüllte einen kurzen Blick auf den Battle Pass.

Dem kurzen Leak zufolge erwartet Spieler mindestens sowohl ein Skin für den Punisher als auch den Black Panther, sowie einige Cosmetics für das eigene Profil.

Auf dem Bild ist zu sehen, dass der Battle Pass sieben der gezeigten Seiten hat. Außerdem gibt es einige Details zu den Währungen im Spiel zu entdecken.

Im Battle Pass selbst kann eine blaue Währung freigeschaltet werden. Dabei handelt es sich wohl um die bereits bekannten Units, mit denen einfache Skins für die einzelnen Helden gekauft werden können.

Spannender ist hingegen eine Währung in der Farbe Lila, mit der offenbar die einzelnen Belohnungen des Battle Pass freigeschaltet werden können. Es ist möglich, dass Spieler also frei wählen können, welche Belohnungen sie freischalten wollen.

Bei der Währung handelt es sich sehr wahrscheinlich um sogenannte Battle Pass Tokens, die kürzlich im offiziellen PlayStation Blog Erwähnung fanden.

Als dritte Währung gibt es noch goldene Münzen, die wie die Battle Pass Tokens oben im Menü angezeigt werden. Das Plus-Symbol an der Münze suggeriert, dass diese Währung direkt mit Geld gekauft werden kann und sehr wahrscheinlich dazu dient, Gegenstände und den Battle Pass selbst direkt im Shop zu kaufen.

Twitch Drops

Im Dezember habt ihr die Möglichkeit, über Twitch einige Belohnungen abzustauben. Dafür müsst ihr wie so häufig einfach nur an der Kampagne teilnehmenden Streams zuschauen. So sehen die freischaltbaren Cosmetics aus:

So sehen die Twitch Drops zum Launch vom Marvel Rivals aus.

Die ersten vier Drops gibt es im Zeitraum vom 6. bis zum 31. Dezember.

Magneto Will of Galacta Spray - Schaut 30 Minuten einen Stream mit aktivierten Drops

Magneto Will of Galacta Nameplate - Schaut 1 Stunde einen Stream mit aktivierten Drops

Magneto Cosmic Collapse Emotes - Schaut 2 Stunden einen Stream mit aktivierten Drops

Magneto Will of Galacta Costume - Schaut 4 Stunden einen Stream mit aktivierten Drops

Vom 20. bis zum 29. Dezember könnt nach einer Stunde außerdem das Winter Stockings Spray erhalten.

Die Server gehen übrigens in der Nacht des 5. auf den 6. Dezember um 01:00 deutscher Zeit live. Bis dahin sollte es auch endlich offizielle Infos zum Battle Pass und dessen Preis geben. Wesentlich mehr Details sind übrigens zu den spielbaren Helden und Schurken bekannt, ihr findet oben in der Box eine Liste mit allen 33 Charakteren und ihrer Verteilung auf die drei Rollen Tank, DPS und Healer.