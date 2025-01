Marvel Rivals: Die laut Entwickler leichtesten und schwierigsten Helden in der Übersicht

Marvel Rivals kann einen erschlagen. Sobald ihr ins Spiel startet, stehen euch satte 35 Heldinnen, Helden sowie Schurken aus dem Marvel-Universum zur Verfügung – dank Sue Storm und Mister Fantastic ist der Pool Anfang Januar folglich sogar noch angewachsen, Mitte von Season 1 feiern wir mit Human Torch und Ben Das Ding Grimm zwei weitere Neuzugänge.

Das verliert man leicht den Überblick. Glücklicherweise geben euch die Devs selbst mit den Sterne-Bewertungen ein paar Indikatoren an die Hand, welcher Held und Schurke sich für Anfänger besonders gut oder eben wenig eignet. Und um es euch noch einfacher zu machen, packen wir euch alle Sterne-Bewertungen hier in einer handlichen Übersicht nochmal zusammen.

Marvel Rivals: Alle Helden von 1 - 5 Sterne

Wichtig zur Lesbarkeit: Marvel Rivals unterscheidet auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen. Eine 1-Stern-Figur gilt als einsteigerfreundlich, 5-Sterne-Charaktere erfordern hingegen ein tiefes Verständnis des Spiels und sehr viel Geschick. Spider-Man halt.

1:04 Marvel Rivals enthüllt Season 1: Eternal Night Falls bringt ikonische Helden ins Spiel

Dass ein Charakter bloß einen Stern hat, bedeutet allerdings nicht, dass er euch zwangsläufig leicht fällt. Experimentiert ruhig zwischen allen möglichen Kategorien herum, denn manchmal machen selbst 4-Sterne-Figuren ab der ersten Minute Klick , weil sie eurem persönlichen Spielstil entsprechen.

⭐ – Jeff, Mantis, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Squirrel Girl, Punisher, Venom

⭐⭐ – Doctor Strange, Groot, Iron Man, Luna Snow, Magneto, Namor, Star-Lord

⭐⭐⭐ – Captain America, Adam Warlock, Cloak & Dagger, Hela, Magik, Mr. Fantastic, Moon Knight, Storm, Thor, Winter Soldier, Wolverine

⭐⭐⭐⭐ – Black Panther, Black Widow, Hulk, Invisible Woman, Iron Fist, Loki, Peni Parker

⭐⭐⭐⭐⭐ – Spider-Man, Psylocke, Hawkeye

Die Sterne sagen außerdem nichts über die Wertigkeit eines Charakters aus. Einige der stärksten Meta-Helden sind 1-Stern-Figuren wie Venom oder Mantis. Und selbst mit allem Geschick der Welt ist Spidey ... sagen wir mal, er ist in begrenzen Situationen sinnvoll. Mehr dazu in unserer Meta-Liste zu Marvel Rivals.

Zudem repräsentieren die Sterne auch nicht unbedingt, wie tief sich ein Charakter meistern lässt. Groot mag nur zwei Sterne vom Spiel bekommen, aber Profis können mit Groots Holzwänden so viel rausreißen, sofern sie diese Technik meistern. Gleichzeitig ist Hawkeye in seiner Vielfalt eher eingeschränkt – die fünf Sterne resultieren eher daraus, dass es verflixt schwer ist, in Marvel Rivals Kopfschüsse zu landen.