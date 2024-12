Marvel Rivals: Früherer Blizzard-Boss schießt scharf gegen den Overwatch-Rivalen, muss Lektion von der Community lernen

Black Widow und Widowmaker haben zwar ähnlich Namen, doch die Marvel-Heldin gibt es schon deutlich länger.

Der Helden-Shooter Marvel Rivals feierte am Wochenende einen erfolgreichen Release: Auf Steam allein waren zeitweise über 400.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig unterwegs. Innerhalb von drei Tagen probierten laut den Entwicklern insgesamt 10 Millionen Neugierige den kostenlos spielbaren Shooter aus. Mit eingerechnet sind dabei natürlich auch die Konsolen.

Eher skeptisch betrachtete den Release offenbar der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra. Auf Twitter übte er deutliche Kritik am Marvel-Shooter, zog sie allerdings schnell wieder zurück.

Wer war zuerst da?

Einen Tag vor der Veröffentlichung von Marvel Rivals schrieb Ybarra in einem inzwischen gelöschten Tweet:

Sieht so aus, als würde Marvel Rivals morgen veröffentlicht werden. Sehr ähnlich wie Light of Motiram (eine eindeutige Kopie von Horizon: Zero Dawn) aus China. Ich meine, selbst der Charaktername: Widowmaker in Overwatch und Black Widow in Marvel Rivals, haha. NetEase und Tencent, alles dasselbe.

Mit seinem Grafikstil und Spielprinzip ähnelt Marvel Rivals natürlich in gewisser Weise Overwatch, das ja auch deutlich zur Popularität von Helden-Shootern beitrug. Und ja, über Light of Motiram wurde erst vor einigen Tagen wegen seiner offensichtlichen Ähnlichkeit zu Horizon: Zero Dawn gespottet.

1:25 Im Launch Trailer von Marvel Rivals taucht Black Widow auf. Die Figur gibt es aber schon sehr viel länger.

Allerdings hat Ybarra wohl vergessen, dass die Figuren von Marvel Rivals allesamt schon deutlich länger existieren als Overwatch. Das gilt natürlich auch für Black Widow, die er für seinen Vergleich heranzieht. Deshalb muss der ehemalige Blizzard-Chef sich auch eine Community-Note gefallen lassen:

Natasha Romanoff, alias Black Widow, ist eine beliebte Marvel-Heldin, die ihr Comic-Debüt 1964 feierte, mehr als 50 Jahre bevor Overwatch und Widowmaker erschaffen wurden. Dieser Post verbreitet Falschinformationen.

So schnell, wie der Tweet aufgetaucht war, verschwand er anschließend wieder. Ob Ybarra tatsächlich Marvel vergessen hat, oder sich einfach einen ungeschickten Witz erlaubt hat, werden wir wohl nie erfahren.

Marvel Rivals hat indes mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Zwar sind die Spielerzahlen hoch und die Bewertungen für den Shooter überwiegend gut, doch einige Spielerinnen und Spieler klagen über Performance-Probleme und Abstürze. Ein erstes Update nimmt jetzt Absturzursachen ins Visier und sorgt dafür, dass bei einem Absturz nicht der Computer einfriert und ihr sofort das Spiel neu starten könnt.