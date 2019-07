Marvel arbeitet bekannterweise an einer Reihe neuer Serien aus dem MCU für den kommenden Streaming-Dienst Disney+. Fans dürfen sich etwa auf ein Wiedersehen mit Tom Hiddleston als Loki, Elizabeth Olsen als Scarlet Witch aus den Avengers-Filmen freuen und auch Anthony Mackie und Sebastian Stan erhalten ihren eigenen Serien-Ableger Falcon & Winter Soldier.

John Wick-Autor Derek Kolstad wechselt ins MCU

Inzwischen nimmt Produktion langsam Gestalt an. So konnte Marvel Derek Kolstad, bekannt für die John Wick-Reihe, als weiteren Drehbuchautor für die Serie gewinnen. Kolstad wird laut TheWrap gemeinsam mit dem zuvor angekündigten Malcolm Spellman (Empire) die Vorlage für die 6-teilige Mini-Serie schreiben. Zu Derek Kolstads nächsten Projekten gehört neben John Wick 4 auch die Spiele-Verfilmung Just Cause für Sony.

Die Regie von Falcon und Winter Soldier übernimmt Kari Skogland, bekannt für ihr Mitwirken an den Serien The Handmaid's Tale, Netflixs The Punisher, The Walking Dead, Penny Dreadful und einige mehr.

Wiedersehen mit Daniel Brühl als Zemo

Über die Handlung der Serie Falcon & Winter Soldier wird bislang noch nichts verraten. Die beiden Sidekicks Sam Wilson a.k.a. Falcon und Bucky Barnes a.k.a. The Winter Soldier von Captain America (Chris Evans) traten schon gemeinsam im Kinofilm Captain America 3: Civil War auf und spielten zuletzt in Avengers: Endgame mit.

Zur weiteren Besetzung der Serie gehören Daniel Brühl als Schurke Helmut Zemo aus Captain America 3 und Emily Van Camp als SHIELD-Agentin Sharon Carter aus Captain America: The Winter Soldier dazu. Die Dreharbeiten finden noch in diesem Herbst statt.

Ein konkreter Release-Termin steht zwar noch nicht fest, wird jedoch für Ende 2020 erwartet.