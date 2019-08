Marvel setzt nächstes Jahr mit Phase 4 das äußerst erfolgreiche Marvel Cinematic Universe fort. Doch diesmal teilen sich die Superhelden auf: Neben einer Reihe neuer Kinofilme gibt es parallel dazu eine ganze Menge neuer TV-Serien für den neuen Streaming-Dienst Disney+. Im Gegensatz zu den bisherigen Marvel-Serie wie Agents of Shield werden künftig Filme und Serien inhaltlich stärker ineinandergreifen - wenigstens die neuen Produktionen auf Disney+.

Neben den fünf bislang angekündigten neuen Superhelden-Serien WandaVision (Frühling 2020), The Falcon and the Winter Soldier (Herbst 2020), Loki (Frühling 2021), What If...? (Sommer 2021) und Hawkeye (Herbst 2021), überrascht Marvel-Chef Kevin Feige nun auf der D23 Expo die anwesenden Fans mit drei weiteren Marvel-Serien.

Ms. Marvel

Nach dem Kinoerfolg von Captain Marvel mit Brie Larson als Carol Danvers zieht nun auch endlich Comic-Heldin Kamala Khan als Ms. Marvel ins MCU ein. Die neue Heldin von der Autorin G. Willow Wilson wurde im Jahr 2014 als Nachfolge von Carol Danvers in die Comics eingeführt.

Wer ist Ms. Marvel? Dabei handelt es sich um eine 16-jährige pakistanisch-amerikanische Muslima, die sich als großer Fan von Carol Danvers als Ms. Marvel wünscht, selbst so stark und schön zu sein. Stattdessen muss sie ihren Alltag mit einer konservativen Mutter, einem ehrgeizigen Vater und einem frommen Bruder meistern. Als sich die Gelegenheit bietet, wird Kamala Khan schließlich selbst zur Superheldin.

She-Hulk

Eine weitere Superheldin erobert das MCU: Ihren ersten Auftritt hatte die Anwältin Jennifer Walters als Bruce Banners Cousine in den Hulk Comics, der bekannterweise nach einem Unfall mit Gammastrahlung zum grünen Monster Hulk wird. Als die junge Frau nach einem Notfall schwer verwundet wird und Bruce ihr Blut spendet, verleiht er ihr damit ähnliche Kräfte: Sie wird grün, ist superstark und kaum besiegbar.

Moon Knight

Der Superheld feierte bereits in den 1970er Jahren sein Debüt in den Marvel Comics und zieht nun auch ins MCU ein. Hinter der Maske verbirgt sich Marc Spector, der während einer Ägypten-Expedition im Tempel des Gottes Khonshu überfallen und halb tot geschlagen wurde. Khonshu selbst erweckt ihn wieder zum Leben und zum Dank nimmt Spector die Identität des Moon Knight an, der sich fortan für die Schwachen einsetzt. Der ehemalige Boxer beherrscht mehrere Kampfsportarten, kann mit Waffen umgehen und verstärkt seine besonderen Kräfte bei Nacht nochmals.

Neue Marvel-Serien erst ab 2022 auf Disney+

Noch befinden sich die drei neuen MCU-Serien ganz am Anfang in der Entwicklung. Bislang steht noch keine Besetzung fest, und auch genaue Release-Termine wurden noch keine genannt. Da für die ersten Serien bereits die TV-Termine bis Ende 2021 fest stehen, werden wie die drei Neuzugänge wohl erst ab dem Jahr 2022 auf dem kleinen TV-Bildschirm zu sehen sein - mit dem Versprechen, die neuen Heldin künftig womöglich auch auf der großen Leinwand zu sehen. Laut der Präsentation gehören die Serien noch zu Phase 4 des MCU.