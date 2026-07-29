»Würde dafür meilenweit durch Glasscherben kriechen« – Der Star einer der besten Marvel-Filme nach Endgame will nach 5 Jahren die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht aufgeben

Shang-Chi und The Marvels sind eigentlich das beste Beispiel für die zwei Extreme nach Endgame; Erfolg und Flop. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Für viele Marvel-Fans gilt Avengers: Endgame als großer Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe. Seither geht die Erfolgskurve immer wieder hoch und runter. Während Spider-Man: No Way Home sich im Jahre 2022 zum zweiterfolgreichsten Film mauserte, ging The Marvels nur ein Jahr später an den Kinokassen kolossal baden.

Shang-Chi befindet sich bei den Einnahmen nur etwas unterhalb des Mittelfeldes. Doch für viele aus der Community ist er einer der besten Filme, die Marvel seit Endgame hervorgebracht hat.

Und seither wird immer mal wieder von einer Fortsetzung gesprochen, die auch fünf Jahre nach Release weiterhin in den Sternen steht. Shang-Chi-Star Simu Liu ist jedoch nicht müde, immer wieder zu betonen, was er alles für einen Teil 2 geben würde – oder eher gesagt: Was er dafür tun würde.

2:05 Shang-Chi: Neuer Marvel-Held lässt im ersten Trailer die Fäuste sprechen

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Die Fans halten Shang-Chi 2 am Leben

Nach all der Zeit, die seit seinem Solo-Film vergangen ist, wird Shang-Chi endlich wieder in Doomsday auftreten. Im ersten Trailer sah man ihn bereits gegen Gambit (Channing Tatum) kämpfen, was bei Fans eine unheimliche Euphorie ausgelöste.

Auf der diesjährigen Comic-Con – auf der Marvel gleich einmal einige riesige Ankündigungen rausgehauen hat – war Liu daher auch mit von der Partie. Variety hat die Chance genutzt, um den 37-jährigen Schauspieler und Stuntman zu Shang-Chi 2 zu befragen.

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Doch nicht einmal Liu selbst weiß, wie es um das Sequel steht, geschweige denn, ob es jemals erscheint. In der Vergangenheit schwankte das Projekt immer wieder zwischen »kurz vor der Entwicklung« und »aktuell wieder zurückgestellt.« Im Januar 2026 hieß es noch, dass die Fortsetzung nach wie vor auf der Planungstafel angehängt ist (via People).

Eine Sache ist für Liu jedoch glasklar: Ohne die Fans würde Marvel gar nicht erst über einen zweiten Teil sprechen und er ist der Community unendlich dankbar, dass sie weiterhin so für den Film brennt.

Apropos Glas – Liu selbst würde für die Realisierung von Shang-Chi 2 »auf bloßen Händen eine Meile über Glasscherben kriechen.« Das ist natürlich eigentlich nur metaphorisch gemeint, aber wenn es sein muss, wäre er durchaus bereit, so weit zu gehen.

Aktuell konzentriert sich Marvel erst einmal auf Doomsday (Release: 16. Dezember 2026) und Secret Wars (Release: 17. Dezember 2027). 2028 sollen dann Ghost Rider mit Ryan Gosling und Black Panther 3 (Release: 15. Dezember 2028) mit dem neuen Nachfolger von Chadwick Boseman, David Jonsson (The Long Walk, Industry), folgen.

Vielleicht hat das Superhelden-Unternehmen ja danach endlich Zeit für Shang-Chi 2. Dass der Film ebenfalls 2028 erscheint, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Immerhin soll Qualität endlich wieder wichtiger als Quantität werden und Studiochef Kevin Feige möchte so auch neue Fans akquirieren.

Die Zukunft des MCU ist derzeit aber sowieso noch etwas ungewiss. Immerhin soll Secret Wars einen Neustart einleiten, und wie der genau aussieht, wissen wir nur grob. Demnach sollen zum Beispiel die X-Men eine größere Rolle spielen. Mehr dazu in der obigen Linkbox.