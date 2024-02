Bekommen es die Avengers nochmal mit Thanos zu tun? Ein Endgame-Star macht verdächtige Andeutungen

Vielleicht hat sich Josh Brolin bezüglich einer möglichen Rückkehr von Thanos verplappert. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Thanos war der bisher größte und vielleicht sogar beste Bösewicht des Marvel Cinematic Universe. In Avengers: Endgame konnte der wahnsinnige Titan dann endlich in die Knie gezwungen werden, wenn auch nur unter großen Verlusten.

Josh Brolin macht Hoffnung auf mehr Thanos

Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass wir Thanos nicht zum letzten Mal auf der großen Leinwand gesehen haben. Völlig weg vom Fenster war der Schurke fairerweise aber sowieso nicht, Thanos ließ sich zum Beispiel immer wieder mal in der Multiversums-Serie What If…? blicken.

Doch mit Josh Brolin teasert nun sein Darsteller persönlich eine potenzielle Rückkehr an, die sich offenbar nicht auf die Animationsserie bei Disney Plus beschränkt. Im Interview mit ComicBook trifft der Schauspieler eine interessante Aussage, die Marvel-Fans aufhorchen lässt:

Wisst ihr, ich habe so ein bisschen Getuschel von hinter dem Vorhang gehört, dass sie ihn zurückbringen wollen. Es gibt ja What If…?, aber das ist ein anderer Thanos und so. Ich weiß nicht, ob sie ihn in der Marvel-Serie wirklich zurückbringen. Ich wusste aber auch nicht, dass [Thanos] der Marvel-Bösewicht mit den meisten On-Screen-Toden ist. Man lernt jeden Tag etwas Neues.

Falls ihr jetzt ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollt: Hier findet ihr nochmal den offiziellen Trailer zu Avengers: Endgame.

2:30 Im Trailer zu Avengers: Endgame schlagen die Helden zurück

Was bedeutet das jetzt für Thanos?

Offensichtlich rudert Josh Brolin im selben Atemzug schon wieder etwas zurück. Vielleicht will der Thanos-Darsteller keine falschen Hoffnungen wecken, vielleicht hat er gemerkt, dass er sich gerade verplappert. Fest steht: Im Zuge der aktuellen Multiversums-Saga bei Marvel ist es definitiv nicht ausgeschlossen, dass wir Thanos nochmal wiedersehen.

Immerhin kämpften die Avengers im großen Finale von Endgame bereits gegen eine andere Version des Bösewichts, als es noch in Infinity War der Fall war. Apropos Multiversum: Neuere Marvel-Filme und -Serien bauten Kang als nächste große Bedrohung auf. Allerdings wird die Rolle von der Kontroverse um den Ex-Kang-Darsteller Jonathan Majors überschattet.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Kehrt Thanos wirklich zurück? Es würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen. Ich rechne aber auf keinen Fall damit, dass Marvel Kang durch Thanos ersetzen versucht. Viel eher könnte der große Endgame-Schurke eine kleine Nebenrolle oder zumindest einen Cameo-Auftritt im Zuge der Multiversums-Saga bekommen.



Womit ich persönlich rechne: Josh Brolin lässt sich als Thanos in Deadpool 3 blicken. Gerüchten zufolge verzichtet das MCU-Debüt von Wade Wilson (Ryan Reynolds) auf Cable. Einen Meta-Witz mit Josh Brolins Doppel-Rolle bei Marvel dürfte sich Deadpool 3 aber kaum entgehen lassen.



Das Timing passt außerdem perfekt: Deadpool 3 startet am 26. Juli 2024 in den Kinos - dass Brolin nur wenige Monate vor dem Kinostart auf einmal etwas von Thanos’ möglicher Rückkehr gehört haben will, ist schon sehr verdächtig.

Wer nun für Avengers 5 und 6 als Kang auftritt oder ob Marvel einen komplett neuen Weg einschlägt, bleibt aktuell noch offen. Diesbezüglich müssen sich Fans erstmal in Geduld üben.

Was haltet ihr davon, dass Josh Brolin als Thanos tatsächlich ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren könnte: Würdet ihr euch darüber freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Rechnet ihr mit einem möglichen Cameo-Auftritt in Deadpool 3 oder habt ihr eine ganz andere Theorie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!