Bereit für mehr Marvel: Ein Jahr nach seinem lebensbedrohlichen Unfall will ein Avengers-Star zurückkehren

Aktuell gibt es zwei Hawkeyes im Marvel Cinematic Universe. Jeremy Renner wäre aber definitiv für eine Rückkehr zu begeistern. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Jeremy Renner will als Hawkeye ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Das gibt der Avengers-Darsteller circa ein Jahr nach einem fast tödlichen Unfall bekannt.

Falls ihr euch fragt, was passiert ist: Am Neujahrstag 2023 wurde Jeremy Renner von seinem eigenen, circa sechs Tonnen schweren Schneepflug erfasst und überrollt. Dabei brach er sich über 30 Knochen im ganzen Körper, ihm konnte aber dank mehrerer Notoperationen das Leben gerettet werden. Das vergangene Jahr verbrachte Renner hauptsächlich damit, wieder auf die Beine zu kommen.

Jeremy Renner ist offen für mehr Hawkeye

Im Interview mit Entertainment Tonight gibt Renner nun ein optimistisches Update. Für seine Zukunft plant der Schauspieler definitiv wieder actionreiche Rollen zu übernehmen - wie zum Beispiel die von Clint Barton a.k.a. Hawkeye im MCU.

Ich bin immer dafür zu haben. Ich werde stark genug sein - das steht fest. Alle haben mich am Krankenbett besucht und waren während meiner Genesung an meiner Seite. Wenn sie mich wollen, können sie mich haben. Das wäre etwas!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Hawkeyes MCU-Zukunft bleibt aktuell aber noch offen

Ob es Pläne für mehr Hawkeye beziehungsweise Clint Barton (mittlerweile gibt es ja zwei Hawkeyes) im Marvel Cinematic Universe gibt, ist aktuell nicht bekannt. Seine persönliche Geschichte und Charakterentwicklung gilt spätestens mit der Hawkeye-Serie auf Disney Plus als abgeschlossen.

Für Avengers 5 und/oder Avengers 6 dürften die Chancen aber nicht zu schlecht stehen, nochmal aus dem Ruhestand zurückzukehren - zumindest, um Kate Bishop (Hailee Steinfeld) unter die Arme zu greifen. Bis dahin dauert es aber noch ein Weilchen: Avengers 5 soll am 1. Mai 2026 in den Kinos, Fans sollten aber mit Verschiebungen rechnen.

Nachdem Jonathan Majors als Kang gefeuert und The Kang Dynasty als Untertitel für Avengers 5 gestrichen wurde, ist die Zukunft des Marvel Cinematic Universe eher ungewiss. Am 26. Juli startet mit Deadpool 3 erstmal der einzige MCU-Film 2024 in den Kinos, 2025 geht es mit Captain America 4 und Thunderbolts weiter.

Jeremy Renner trat bisher in fünf Filmen des Marvel Cinematic Universe auf: Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Endgame und war in Black Widow zumindest zu hören. Damit ist der Schauspieler seit mittlerweile 13 Jahren Teil des Kino-Universums von Marvel.