Der einzige Marvel-Film 2024 greift nach 11 Jahren ein Ende auf, das nie im Kino lief

Wolverine (Hugh Jackman) trägt endlich auch im Kino gelb. Das Foto vom Deadpool-3-Set wurde von Ryan Reynolds persönlich geteilt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Vor 24 Jahren zückte Hugh Jackman das ersten Mal die Adamantium-Krallen. Und obwohl er mit Logan eigentlich zum letzten Mal in der Rolle von Wolverine auftreten wollte, kehrt Jackman am 26. Juli 2024 für Deadpool 3 jetzt doch nochmal als Marvel-Mutant zurück.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass dabei sogar ein kleiner Traum vieler Comic-Fans in Erfüllung geht. Denn offizielle Bilder vom Set bestätigten bereits, dass Hugh Jackman zum ersten Mal das klassische Wolverine-Kostüm aus der direkten Vorlage trägt. Soll heißen: schwarzgelbes Spandex inklusive Maske und Handschuhe.

Nach 24 Jahren endlich das richtige Wolverine-Kostüm

Tatsächlich hätte darauf bereits 2013 eine Szene vorbereitet, die es aber nie ins Kino schaffen sollte: Eine alternative Endsequenz für The Wolverine teaserte unmissverständlich an, dass Hugh Jackman endlich in ein Comic-akkurates Kostüm schlüpft. Doch dazu kam es in nachfolgenden X-Men-Filmen wie Zukunft ist Vergangenheit, Apocalypse und Logan nie.

Besagte Deleted Scene aus Wolverine: Weg des Kriegers findet ihr übrigens hier:

Das neue Wolverine-Kostüm für Deadpool 3 setzt darauf aber noch einen drauf. Denn wie durchgesickert Promo-Material zum einzigen MCU-Film 2024 zeigt, kommt die Maske davon sogar mit weißen Augen davon. Comic-Fans könnte man wahrscheinlich kaum glücklicher machen!

Dass Deadpool 3 dieses kleine Design-Detail mitnimmt, kommt aber nur bedingt überraschend. Immerhin setzt die Maske von Wade Wilson (Ryan Reynolds) schon seit dem ersten Deadpool von 2016 darauf. Es wäre absolut verschenkt, würde Wolverine diesbezüglich nicht nachziehen:

Und falls ihr bei den vorangegangenen Zeilen stutzig geworden seid: Ja, Deadpool 3 ist tatsächlich der einzige Kinofilm des Marvel Cinematic Universe, der 2024 in den Kinos startet. Ursprünglich waren Captain America: Brave New World und The Thunderbolts für dieses Jahr eingeplant, die wurden aber auf 2025 verschoben.

Ausschlaggebend dafür war die Entscheidung von Filmstudios, Drehbuchautoren und Schauspielern monatelang keine faireren Arbeitsbedingungen und bessere Löhne gewährten. Im Zuge des großen Hollywood-Streiks 2023 wurden zahlreiche Filme und TV-Serien nach hinten geschoben.

Während es mit neuen MCU-Filmen 2024 eher mau aussieht, gibt es dafür gewohnt viel Nachschub für Disney Plus. Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was habt ihr für Hoffnungen und Erwartungen an Deadpool 3 und das überfällige Leinwandtreffen von Ryan Reynolds und Hugh Jackman auf der Kinoleinwand? Wie gut haben euch die Deadpool-Filme bisher gefallen und was haltet ihr davon, dass der Söldner mit der großen Klappe den Sprung ins Marvel Cinematic Universe schafft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!