Avengers 5 und 6 gelingt nach zwei Rückschlägen endlich ein wichtiger Schritt nach vorn

Avengers 5 und 6 haben einen neuen Drehbuchautoren: Michael Waldron wird die Skripts für The Kang Dynasty und Secret Wars verantworten. Und wer bei Marvel einigermaßen auf dem aktuellen Stand ist, dürfte Waldron natürlich dank Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder der Loki-Serie kennen.

Davon will die für gewöhnlich sehr gut informierte Seite Deadline aus offiziellen Quellen seitens Disney beziehungsweise den Marvel Studios erhalten haben. Damit gelingt den nächsten Avengers-Filmen nach Infinity War und Endgame ein wichtiger Schritt nach vorne, die zuvor von eher beunruhigenden Berichten geplagt wurden.

Avengers 5 und 6 rappeln sich mit einem neuen Autor wieder hoch

So sollte ursprünglich Jeff Loveness (Rick and Morty) das Drehbuch für den Kampf der Avengers gegen Kang verantworten. Doch nach dem kritischen und kommerziellen Misserfolg seines vorangegangenen MCU-Films Ant-Man and the Wasp: Quantumania hatte sich Marvel von dem Autoren verabschiedet.

Kurz darauf wurde außerdem bekannt, dass Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) nicht länger The Kang Dynasty als Regisseur in Szene setzt. Für Shang-Chi 2 und die MCU-Serie Wonder Man für Disney Plus bleibt der Filmemacher dem Marvel Cinematic Universe allerdings weiterhin erhalten.

Und dann gab es ja noch die Spekulationen, dass sich das MCU möglicherweise von seinem neuen großen Ober-Schurken verabschiedet: Nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen den Schauspieler Jonathan Majors, aber auch dem Flop von Ant-Man 3 soll Marvel angeblich in Erwägung ziehen, Kang doch nicht als nächsten Thanos weiter zu verfolgen.

Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Und dass Waldron jetzt bei Avengers 5 und 6 am Drücker ist, könnte durchaus als Zeichen gewertet werden, dass das MCU an Kang weiter festhält. Ob dann weiterhin mit Jonathan Majors in der Rolle oder einem eventuellen Recasting, lässt sich jedoch nicht sagen.

So geht es mit Marvel in Kino und TV weiter

