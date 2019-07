In der Netflix-Serie Stranger Things verfügt sie bereits über Superkräfte, in Godzilla: King of the Monsters hat sie sich mit Hochhaus-hohen Monstern angelegt: Millie Bobby Brown könnte mit The Eternals eine Superheldin des Marvel Cinematic Universe werden.

Zumindest berichtet das das für gewöhnlich sehr gut infomierte Online-Portal Variety, laut dem die Eleven-Darstellerin aus Stranger Things zum Cast bestehend aus Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Dong-seok Ma und Salma Hayek stoßen soll. Momentan ist keiner dieser Schauspieler offiziell bestätigt, die Regie von The Eternals übernimmt Chloé Zoe.

Welche Rolle Millie Bobby Brown übernehmen könnte, ist aktuell nicht bekannt. Einem angeblichen Casting-Aufruf von Ende 2018 zufolge würde die Nachwuchs-Schauspielerin wohl am besten in die weibliche Hauptrolle von »Piper« passen: Ein »schlagfertiger Charakter im Alter von maximal 16 Jahren«.

Bei den Eternals handelt es sich in den Marvel-Comics um eine kosmische, Gott-gleiche Rasse, die von den uralten Celestials geschaffen wurden. Die meisten von ihnen ähneln vom Aussehen her Menschen, verfügen allerdings über übernatürliche Fähigkeiten und außerordentlichen Lebensspannen. Im Marvel Cinematic Universe war beispielsweise Star-Lords Vater Ego (Kurt Russell) aus Guardians of the Galaxy: Vol. 2 ein Celestial.

Wie sich The Eternals ins MCU einordnet

Der letzte Phase-3-Filme Spider-Man: Far From Home startete am 07. Juli 2019 in den deutschen Kinos. Für Phase 4 hat Marvel noch keinen Film offiziell angekündigt. Man rechnet damit, das es auf der San Diego Comic-Con 2019 soweit sein könnte, auf der Marvel am 20. Juli sein Panel abhält.

Neben The Eternals befinden sich aktuell die folgenden Projekte in Entwicklung:

Black Widow

Black Panther 2

Doctor Strange 2

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Shang-Chi

