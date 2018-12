Marvel's Avengers 4 - Erster Trailer soll noch in dieser Woche erscheinen

Marvel hat für diese Woche gleich zwei frühe Weihnachtsgeschenke für seine Superhelden-Fans: Zunächst erscheint am Montagabend der zweite lange Trailer zu Captain Marvel, der die neue Superheldin sicherlich in vielen neuen Szenen zeigen wird.

Das eigentliche Higlight dürfte aber unbestreitbar der erste Trailer zum Superhelden-Spektaktel Avengers 4 sein. Gerüchten nach soll er Mittwochmorgen, 5. Dezember während der TV-Sendung Good Morning, America auf dem US-Sender ABC erscheinen.

Avengers 4: Enthüllt der erste Trailer auch endlich den Filmtitel?

Bis jetzt hüllt sich das Filmstudio sowie die Regisseure des Films, Anthony und Joe Russo, in Schweigen und verraten noch keine Details zu Avengers 4 als direkte Fortsetzung zum Kinohit Avengers: Infinity War.

Mit dem ersten Trailer wird sicherlich auch endlich der konkrete Filmtitel des vierten Superhelden-Treffens verraten. Zuletzt hatte Marvel-Chef Kevin Feige bereits bestätigt, dass noch in diesem Jahr der genaue Filmtitel preisgegeben wird.

Marvel's Avengers 3: Infinity War - Bilder zum Kinofilm ansehen

Schon jetzt ist der Vorgängerfilm Marvel's Avengers 3: Infinity War mit knapp 3,4 Mio. deutschen Kinobesuchern und über 2 Milliarden Dollar Kino-Einnahmen weltweit der erfolgreichste Film des Jahres und stellt sämtliche bisher erschienen Comic-Verfilmungen und Marvel-Filme mit seinem kommerziellen Erfolg in den Schatten.

Avengers 4: Kinostart im April 2019

Nach einem fiesen Cliffhanger, der die Zukunft der beliebten Superhelden im Kampf gegen Thanos im Unklaren lässt, geht es nächstes Jahr in Marvels Avengers 4 weiter. Deutscher Kinostart ist für den 25. April 2019 angekündigt, der US-Start findet erst am 3. Mai statt.

Die neue Superheldin Captain Marvel kündigt ihr erstes Erscheinen bereits am 7. März mit ihrem ersten Solo-Abenteuer in den Kinos an.