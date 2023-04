Marvel's Avengers verschenkt in letztem großem Update sämtliche kostenpflichtigen Skins

Die Videospiel-Avengers geben sich geschlagen - das letzte große Update ist jetzt erschienen.

Kein neuer Content und keine Updates mehr. Knapp drei Jahre nach Release hat Square Enix den Superhelden-Flop Marvel's Avengers aufgegeben. Mit Version 2.8 erschien nun ein letzter großer Patch, der vor allem eins bewirkte: So gut wie alle zuvor kostenpflichtigen Skins und Cosmetic jetzt für jeden Spieler umsonst zur Verfügung zu stellen.

Offizieller Support-Ende: Zum 31. März 2023 erhielt Marvel’s Avengers sein letztes Update - wie die Entwickler in einem offiziellen Blogpost bekannt gaben. Version 2.8 steht euch seitdem zum Download zur Verfügung, womit nochmal Bugs angegriffen und Balancing-Anpassungen vorgenommen wurden. Auf weitere Patches dürfen sich Spieler aber bis auf einen einzigen Hotfix nun nicht mehr einstellen, der am 4. April nachgeliefert werden soll.

Skins jetzt kostenlos: Update 2.8 ist immerhin das letzte, das Marvel’s Avengers erhalten soll. Und damit stehen nun auch so gut wie alle zuvor noch kostenpflichtigen Skins zur Verfügung, für die nun kein Echtgeld mehr hingeblättert werden muss. Für Zugriff auf den Ingame-Shop ist außerdem nun keine Internetverbindung mehr notwendig.

Wichtige Story-Items müssen allerdings weiterhin freigeschaltet werden - entweder durch Fortschritt in der Kampagne oder den Verdienen von Ingame-Währung. Für alle Spieler, die sich vor dem 1. April 2023 ein Achievement beziehungsweise eine Trophäe verdient hatten, gibt es außerdem einen besonderen Iron Man-Anzug als Abschiedsgeschenk.

Mit Update 2.8 wurde zu guter Letzt noch die letzte Echtgeldwährung in der Form von Credits in Ingame-Währung umgewandelt. Zum Release des letzten Patch für Marvel’s Avengers bedankten sich die Entwickler von Crystal Dynamics bei ihren Fans und für deren Support:

Wie geht es jetzt mit Marvel's Avengers weiter?

Bald raus aus den Stores: Nach Update 2.8 wird Marvel's Avengers ab dem 30. September 2023 nicht länger verkauft. Über die eigene Bibliothek oder den Game Pass wird das Spiel aber weiterhin verfügbar und spielbar sein. Aufgrund des Support-Endes können die Entwickler allerdings nicht garantieren, dass die Spielerfahrung völlig reibungslos vonstatten geht.

Was haltet ihr von der Entscheidung, den Support von Marvel’s Avengers zu beenden und den Verkauf ab Ende des Jahres zu stoppen? Werdet ihr mit den kostenlosen Skins nochmal reinschauen? Wie gut hat euch das Superhelden-Spiel um Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Ms. Marvel und Co. gefallen? Was hat eurer Meinung nach funktioniert und was nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!