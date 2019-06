Armer Hawkeye … Obwohl er eigentlich nicht mehr kann als Bogenschießen und auf der Leinwand wie Jeremy Renner aussehen, zieht er mit Männern aus Stahl und nordischen Göttern in den Krieg gegen wahnsinnige Titanen. Sowohl in den Comics als auch in den Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) war er nicht zu knapp an der Rettung der Welt, nein, sogar des Universums beteiligt.

Und trotzdem reicht das offensichtlich nicht dazu aus, um sich seinen Platz bei den Avengers von Square Enix zu verdienen. Denn obwohl sich die Rächer der Erde im Videospiel aus denselben Gründungsmitgliedern wie im MCU - also Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor und Bruce Banner zusammensetzt - muss Hawkeye zuhause bleiben: Von Clint Barton fehlt in den Enthüllungstrailern der E3 2019 jegliche Spur.

Marvel-Fans sind von den Avengers des Square-Enix-Spiels nicht begeistert

No hawkeye in this photo. Scene of Tony saying “We failed him.” Those bastards killed Clint. pic.twitter.com/cYXlmvR9aA — Richard Barber (@RichardTBarber) June 11, 2019

Also, I can't believe they shafted my man Hawkeye from the main story roster. Glad I'm not the only one disturbed by this omission pic.twitter.com/0s3lgVVltA — Pen (@ck_pnp) June 11, 2019

Hawkeye is like after that Avengers reveal ?#E32019 pic.twitter.com/cJ15lCmoj1 — IKO THE RAINMAN (@IKOTHERAINMAN) June 11, 2019

Hawkeye fans seeing Hank Pym show up at the end of the Avengers reveal pic.twitter.com/1Ao3xnGU2N — Carlos A. Morales (@CarlosAlonzoM) June 11, 2019

They got Ant-Man but not Hawkeye? That's just disrespectful. And hilarious. — Q?u?e?n?t?in?e?? (@BallerUnicorn) June 11, 2019

Das findet das Internet gar nicht mal so gut. Auf Twitter entrüsteten Marvel-Fans sich darüber, dass der beliebte Charaktere aus den Filmen und den Comics von Square Enix offensichtlich ignoriert und links liegen gelassen wird. Und das, obwohl erst 2018 Hawkeye-Fans auf die Straße bzw. durch das Netz zogen, nachdem Clint Barton den Infinity War aussetzte. Zum Glück durfte er in dann in Endgame beim Kampf gegen Thanos wieder mitmischen.

Doch wo steckt Hawkeye in Marvel's Avengers eigentlich? Eine Frage, die wir nach den aktuellen Informationen nicht beantworten können. Fakt ist: Er ist der einzige von den sechs Ursprungs-Avengers des MCU, der bis jetzt im Spiel von Square Enix fehlt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Clint Barton als spielbarer Charakter zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert wird oder zumindest als NPC in der Story auftritt.

Immerhin sollen nach dem Release neue Charaktere nachgeliefert werden und auch Bill Roseman von Marvel versicherte Fans, dass sie »Hawkeye lieben« würden. Bis zum Release von Marvel's Avengers am 15. Mai 2020 ist noch genügend Zeit, dass Entwickler Crystal Dynamics Clint Barton zu seiner höchsten Priorität macht.

