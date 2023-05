Marvel’s Spider-Man 2: Für Koop-Fans gibt’s schlechte Nachrichten

Klassischer Singleplayer statt Koop- oder Multiplayer - für die einen eine erfreuliche, für die anderen eine ernüchternde Nachricht.

Nein, Marvel’s Spider-Man 2 wird kein Koop-Spiel und auch keine Koop-Elemente enthalten. Das hat Entwickler Insomniac Games offiziell bestätigt.

Zuvor gab es Gerüchte und Spekulationen darum, dass man sich als Peter Parker und Miles Morales zu zweit durch New York schwingen kann - das ließen zum Beispiel Hinweise im Code der PC-Version des Vorgängers oder auch die Aussage eines Synchronsprechers vermuten.

Kein Koop für die Spider-Men

Ein bisschen gepasst hätte es aber eigentlich schon: Mit Peter und Miles gibt es immerhin gleich zwei verschiedene Spider-Men und die 2 im Spieletitel hätte theoretisch auch eine Doppeldeutigkeit mit sich bringen können.

Dieser Hoffnung von Koop-Fans erteilt Insomniac aber nun eine klare Absage. Der offizielle Twitter-Account des Studios kommuniziert auf die Nachfrage eines Users unmissverständlich:

Nein! [Marvel’s Spider-Man 2] ist ein episches Singleplayer-Abenteuer]

Da habt ihr’s. Altbekannten Marvel-Schurken wie Venom oder Kraven the Hunter müsst ihr euch in Insomniacs neuestem Streich also alleine stellen. Ob das eine gute oder enttäuschende Entscheidung für den Nachfolger von Marvel’s Spider-Man und Miles Morales ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Marvel’s Spider-Man 2 soll übrigens irgendwann 2023 exklusiv für die Playstation 5 erscheinen - einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit nicht. Dass das Spiel irgendwann auch für PC rauskommt, ist nicht auszuschließen. Immerhin kamen Teil 1 und das Spin-Off um Miles Morales ebenfalls noch für den heimischen Rechner raus.

Was haltet ihr von Insomniacs Entscheidung, dem Singleplayer-Fokus des Vorgängers bei Marvel’s Spider-Man 2 treu zu bleiben? Hättet ihr euch über Koop-Features gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Nachfolger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!