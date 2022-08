Marvel's Spider-Man: Bei den internationalen Wertungen übertrumpft die PC-Version das Original

Marvel's Spiderman kommt endlich auf den PC. Und es scheint, als könnte das Remaster ein großer Erfolg werden, denn bei der internationalen Fachpresse kommt es bisher beneidenswert gut an. Bei Metacritic erreicht das Spiel einen Schnitt von 88 Punkten. Damit überholt die PC-Version bisher sogar das Original von 2018, das damals 87 Punkte erreichte.

Welche Publikation wie wertet und was besonders gelobt und kritisiert wird erfahrt ihr in diesem Artikel. Wenn ihr euch mehr für unsere eigene Einschätzung interessiert, könnt ihr hier auch natürlich nachlesen, was Tester Vali zum Spiel meint:

Was wird gelobt, was kritisiert?

Bloße Zahlen allein sagen natürlich wenig, deshalb wollen wir kurz zusammenfassen, welche Stärken und Schwächen den Testern besonders auffielen.

Stärken

Beeindruckendes New York: Immer wieder erwähnt wird die gelungene und lebendige Präsentation der Open World und ihrer Charaktere, die dank erneuerter Grafik und zusätzlicher Effekte auch 2022 noch richtig gut aussehen. So bemerkt etwa unser eigener Tester, Vali:

Insomniac hat ein extrem vorlagengetreues und lebendiges New York geschaffen, in dem sich an allen Ecken und Enden Anspielungen an die echte Welt und das Marvel-Universum finden lassen.

Läuft auch auf älteren Systemen: Obwohl Spiderman auf den höchsten Einstellungen viel Leistung braucht wird angemerkt, dass die zahlreichen Grafikoptionen es erlauben, das Spiel auch auf älteren Systemen zu spielen. Gerade das macht laut Cody Medellin von WorthPlaying das Spiel großartig:

Marvel's Spider-Man Remastered bleibt ein exzellentes Superhelden-Abenteuer, aber wird auf dem PC zu seiner bisher besten Version. Das ist vor allem den vielen verschiedenen Grafikoptionen zu verdanken.

Ihr werdet Spiderman: Gelobt wird auch, dass sich Spielerinnen und Spieler sehr gut in die Rolle Peter Parkers hineinversetzen können und sich mit den Charakteren verbunden fühlen. So schreibt etwa Kosta Andreadis von AusGamers:

Das Beste an dieser Erfahrung ist, wie man sich zur Story verbunden fühlt und zu Spiderman wird.

Schwächen

Generische Open-World-Aufgaben: Während New York zwar toll aussieht und sich lebendig anfühlt, wird hin und wieder kritisiert, dass die Nebenaufgaben auf Dauer zu wenig abwechslungsreich seien. Rick Lane von PC Gamer schreibt dazu:

Schnell wird offensichtlich, dass Insomniac nicht wussten, wie sie die offene Welt füllen sollen. Viele der Nebenquests gehen in simple Symboljagd über: Rucksäcke sammeln, Tauben jagen, Verstecken spielen.

Geringfügige technische Probleme: Teilweise gab es wohl in den Testversionen ab und zu Probleme mit Bugs oder der Performance. Da viele von ihnen aber anscheinend bereits behoben wurden, sehen die Tester, wie etwa Tanner Dedmon von Comicbook hier wenig Grund zur Sorge:

Viele Probleme sollte es bei Spider-Man nicht geben. Auch wenn das Remaster dem ein oder anderen Crash zum Opfer fiel und einige Features verbuggt waren, wurden diese von Pre-Release-Updates größtenteils beseitigt.

Auch wir haben das Spiel einem ausgiebigen Technik-Check unterzogen, die Ergebnisse seht ihr hier:

So wird Spiderman bewertet

Zum Schluss könnt ihr euch noch eine Auswahl der Wertungen in unserer Tabelle ansehen. Die einzelnen Reviews haben wir jeweils verlinkt.