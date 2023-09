Mass Effect 5 geht bei der Spielwelt einen überraschenden Schritt zurück, sagt ein Insider

Rückkehr zu alten Serientugenden? Aktuelle Gerüchte erwecken den Anschein.

Wann erscheint Mass Effect 5? Das wissen wir auch nicht, sorry! Aber immerhin: Im Rahmen der jüngst angekündigten Entlassungswelle beim Entwickler Bioware betonte das Studio noch, dass der personelle Aderlass keine Auswirkungen auf das Sci-Fi-Rollenspiel haben soll.

Jetzt gibt es ein paar neue Infos. Die sind aber nicht offiziell, sondern stammen von einem Leaker, der jedoch in der Branche als sehr gut informiert und daher glaubwürdig gilt. Weiterlesen lohnt sich also, versprochen!

Kleinere Schauplätze statt Open World?

Wie lautet die neue Info? Mass Effect 5 soll demnach keine Open World bieten, wie es die meisten anderen großen Rollenspiele heutztage tun. Vielmehr soll sich Bioware deutlich stärker an den ersten drei Serienteilen orientieren, sprich: Frei begehbare, aber räumlich deutlich kleinere, lineare Schauplätze.

Von wem stammt diese Info? Von Jez Corden, Journalist und Host des Podcasts The Xbox Two. Die Stelle findet ab Stunde 1:37:

Wir erinnern uns: In Mass Effect 1 bis 3 konnten wir zwar Orte wie die Citadel, Omega oder Feros erkunden, die waren aber stets überschaubar. Dadurch konnte man sich selbst an noch fremden Orten gut orientieren und die Gefahr, etwas zu übersehen, war sehr klein.

Mass Effect: Andromeda hingegen setzte auf Open-World-ähnliche Levels, die deutlich größer ausfielen und dadurch nach Ansicht vieler Fans sowohl die Story als auch die Erkundung weniger spannend gemacht haben. Auch Dragon Age: Inquisition sah sich ähnlicher Kritik ausgesetzt. Gut möglich also, dass bei Bioware nun ein Umdenken stattgefunden hat.

Bis wir offizielles Material zu Mass Effect 5 zu sehen bekommen, klingelt euer Wecker wohl noch ein paar Mal. Derzeit dürfte sich das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden.

Habt ihr Bock auf Mass Effect 5? Wie sehr fiebert ihr dem nächsten Eintrag der Sci-Fi-Saga entgegen? Welche Wünsche habt ihr ganz persönlich an das Spiel und wie gut gefielt euch Mass Effect: Andromeda? Bekanntlich gehen die Meinungen bei dieser Frage ja weit auseinander. Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!