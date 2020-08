Die Gerüchte über ein Remaster der Mass-Effect-Trilogie nehmen erneut an Fahrt auf. Angeblich soll die Neuauflage der Sci-Fi-Rollenspiel-Serie von Bioware noch 2020 erscheinen. Darauf deutet zumindest ein Eintrag bei einem britischen Einzelhändler hin. Wir klären, wie glaubwürdig das Gerücht ist.

Woher stammt das neue Gerücht?

Begonnen hat alles mit einem Tweet vom 4. August. Der Nutzer Haris Mohammad veröffentlichte ein Foto einer angeblichen Release-Termin-Liste des britischen Einzelhändlers Game. Neben bekannten Namen wie Marvel's Avengers oder NHL 21 taucht dort auch der Eintrag N7 (Mass Effect Trilogy Remastered) auf - inklusive Releasetermin am 29. September.

Bekanntlich sind solche Listen aber schnell zu fälschen. Der Reddit-Nutzer Waymantis ergriff trotzdem die Chance und versuchte, das angebliche Mass Effect Remaster vorzubestellen. In einem Beitrag beweist er mit einem Einkaufsbeleg und einem Screenshot aus der App des Händlers, dass er Erfolg hatte.

Insider bestätigt Vorbesteller-Liste

Kurz darauf haben noch mehr Nutzer versucht, eine Vorbestellung aufzugeben - und scheiterten. Der Händler nahm keine Vorbestellungen mehr an, stornierte aber auch nicht die bisher getätigten Bestellungen. Stattdessen änderte sich lediglich der Termin. Aus dem 29.September wurde der 30. Oktober.

Also doch nur ein Fehler seitens Game? Nicht ganz. Der in der Regel sehr gut informierte Insider Shinobi äußerte sich im Resetera-Forum zu den neuen Gerüchten. Seinen Worten zufolge ist der Eintrag echt. Lediglich der Name und der Releasetermin im September würden nicht stimmen.

Wie hoch stehen die Chancen?

Seitens Electronic Arts und Bioware gibt es bislang keine Bestätigung eines Remasters der Mass-Effect-Trilogie. Noch 2016 hat der ehemalige Chief Competition Officer von EA einer solchen Neuauflage eine Absage erteilt. Das Blatt könnte sich in den letzten Jahren aber gewendet haben.

Seit mindestens 2018 gibt es seitens Bioware immer wieder Andeutungen, dass der Entwickler mit der Mass-Effect-Reihe noch nicht abgeschlossen hat. Erst Anfang 2020 folgten mehrere Twitter-Beiträge mit direktem Bezug zu den ersten Serienteilen. Nur konkret ist es bislang nicht geworden.

Publisher Electronic Arts hat zudem für das laufende Geschäftsjahr, welches am 31. März 2020 endet, weitere Remaster-Veröffentlichungen in Aussicht gestellt. Der Analyst Daniel Ahmad teilte dies im Oktober 2019 via Twitter mit:

Die zahlreichen Gerüchte in der Vergangenheit, Kommentare von Insidern und Andeutungen seitens Bioware lassen die Vermutung zu, dass sich Mass-Effect-Fans auf die Zukunft freuen können. Die Frage Frage lautet nun, wann EA und Bioware mit der Nachricht offiziell herausrücken.