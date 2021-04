Die Mass Effect: Legendary Edition rückt jeden Tag ein wenig näher. Die Sammlung, die alle drei Spiele der Shepard-Reihe zusammenfasst und überarbeitet, soll bereits in wenigen Wochen erscheinen. Vor allem der mittlerweile bald 14 Jahre alte erste Serienteil erhält so einige Verbesserungen.

Im Februar durften wir schon selbst einen ersten Blick auf das Neuauflagen-Paket werfen. Dabei haben wir den Entwicklern unter anderem eure Fragen gestellt und Antworten erhalten:

113 35 Mehr zum Thema Eure Fragen zu Mass Effect Legendary Edition beantwortet

Dabei stellte sich heraus: Die Neuauflage bietet sowohl grafische als auch spielerische Verbesserungen. Letztere hat Bioware erst vor kurzem ausführlich vorgestellt. Nun geht das Team in einem Blogeintrag näher auf die optische Überarbeitung ein.

Die Grafik im direkten Vergleich

Im Mittelpunkt der Neuerungen steht vor allem der erste Teil, der ein deutliches Grafikupgrade spendiert bekommt. Dabei handelt es sich zwar nicht um ein Remake wie bei Mafia oder Resident Evil 2, sondern um punktuelle Verbesserungen, die das Spiel von 2007 optisch an heutige PCs und Konsolen anpasst. Einen Eindruck davon erhaltet ihr im Video weiter oben in der News.

Im Detail liefern die Entwickler die folgenden Änderungen:

überarbeitete Charaktermodelle und Assets

höher aufgelöste Texturen

überarbeitete Beleuchtung

verbesserte Materialien und Partikeleffekte

verbesserte Shader

verbessertes Skin-Rendering

Zwischensequenzen in 4K umgewandelt, sofern möglich

verbesserte und neue Grafikoptionen wie Anti-Aliasing, Schärfentiefe, Ambient Occlusion und mehr

Im Vergleich mit dem Original werden die Änderungen direkt sichtbar. Im folgenden Beispiel gibt es eine Szene vom Anfang des ersten Spiels, bei dem ihr auf dem Planeten Eden Prime landet und den Charakter Ashley trefft:

In der Szene macht sich in erster Linie die neue Beleuchtung bemerkbar, die im Vergleich deutlich heller wirkt. Grund dafür ist laut den Entwicklern, dass Eden Prime als grünes Paradies gilt, welches gerade erst von einem Alien-Schiff angegriffen wird. Im Original habe die Lichtstimmung nicht zur Beschreibung gepasst und wurde nun in der Neuauflage angepasst.

Ähnliche Verbesserungen gibt es gemäß Bioware über den gesamten ersten Teil hinweg. Bei den Nachfolgern halten sich die Verbesserungen etwas mehr in Grenzen. Hier stehen in erster Linie neue beziehungsweise überarbeitete Texturen im Vordergrund.

Eine weitere Verbesserung, die bereits zuvor bekannt war: Ihr könnt euren Shepard vom ersten bis zum dritten Teil aufgrund des überarbeiteten Charaktereditors komplett übernehmen. Über dieses Detail haben wir euch bereits in unserer Übersicht informiert:

127 19 Mehr zum Thema Mass Effect Remaster: Die fünf größten Änderungen

Allzu lange müsst ihr übrigens nicht mehr auf die Remastered-Version warten. Die Mass Effect: Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021 und enthält alle drei Spiele der Shepard-Reihe inklusive DLC-Erweiterungen.