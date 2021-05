EA hat ein knapp 9 GB großes Update für die Mass Effect: Legendary Edition veröffentlicht. Das behebt Probleme auf allen Plattformen. Konkret bringt der Patch Grafik-Verbesserungen, mehr Stabilität und einige Bug Fixes mit.

So verbessert der erste Patch die PC-Version

Unter anderem verbessert der Patch die Terrain-Texturen in Mass Effect 1, was den mit dem Mako erkundbaren Planeten gut tun dürfte. Außerdem sollten Achievements nun korrekt ausgelöst werden. Wollt ihr wissen, was am ersten Teil gerade aus Gameplay-Sicht grundlegend verbessert wurde, liefert unser Test Antworten:

Fixes für Cutscenes und Achievements

Für Mass Effect und Mass Effect 2 wurden außerdem die vorgerenderten Cutscenes nochmal angefasst, um vereinzelte Artefakte zu reduzieren. Einige Spieler auf Steam kritisieren auch, dass in Zwischensequenzen der Ultrawide-Support nicht richtig funktioniert. Dieses Problem gehen die Entwickler allerdings nicht an. Warum sich bei den Steam-Reviews trotzdem schon vor dem Update der Wind gedreht hat, haben wir bereits für euch analysiert.

Bei Mass Effect 2 und Mass Effect 3 werden außerdem Licht und Schatten in einigen Cinematics optimiert und in manchen Leveln bekommen Rendering und Effekte noch Feinschliff spendiert. Außerdem sollten die Achievements nun auch hier korrekt auslösen.

Nerviger Headset-Bug zum Teil behoben

Wer auf der Xbox Series X spielt, kann sich zudem freuen, dass ein besonders lästiger Fehler passé ist. Der sorgte dafür, dass der Launcher einfror oder abstürzte, wenn man ein kabelloses Headset nutzte. Allerdings kann der Bug immer noch auftreten, wenn man das Headset zwischen durch ein- und ausschaltet.

Auf allen Plattformen kommen noch kleinere Anpassungen, Fixes und Stabilitätsverbesserungen hinzu. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2.