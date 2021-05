Mass Effect bekommt im Wertungsspiegel reihenweise Top-Wertungen

Pünktlich zum Wochenende erscheint am Freitag, dem 14. Mai 2021, die Mass Effect: Legendary Edition. Ab 17 Uhr könnt ihr wieder als Commander Shepard durch die Milchstraße reisen und die Weltraum-Trilogie inklusive fast aller DLCs nochmal in hübscherer Grafik und höherer Auflösung erleben.

Unseren Eindruck vom Remaster lest ihr im Test inklusive Wertung. Wir prüfen, ob die Mass-Effect-Trilogie 2021 noch genauso gut ist und welche Unterschiede es zum Original gibt:

Zusätzlich könnt ihr euch ansehen, wie die Kollegen der internationalen Presse das Remaster bewerten.

Bei einer Sache sind sich fast alle Tester einig: Die Legendary Edition ist ein sehr, sehr gutes Remaster einer ohnehin schon legendär guten Trilogie.

Die PC-Fassung steht auf Metacritic bei aktuell fünf Kritiken durchschnittlich bei 86 Wertungspunkten, bei OpenCritic liegt der Durchschnitt (inklusive Konsolenfassungen) nach zehn Wertungen sogar bei 91 Punkten.

Die im kommenden Abschnitt von vielen Testern erwähnten Grafik-Verbesserungen solltet ihr euch für einen besseren Eindruck in folgendem Video ansehen:

Eine der höchsten Wertungen vergibt die australische Version der Webseite Press Start. Autor James Berich lobt in seinem Review besonders die hohe Qualität der Modernisierungen, die kluge Gameplay-Verbesserungen und immens aufgehübschte Grafik bringen.

"Mass Effect: Legendary Edition ist eines der besten Remaster, die ich je gespielt habe. Die Menge an Sorgfalt und Aufwand, die in die Wiederherstellung des ursprünglichen Mass Effect zusammen mit den anderen beiden Spielen geflossen ist, ist unübertroffen. Obwohl es einige kleinere Designprobleme mit dem Originalspiel gibt, ist die Legendary Edition der beste Weg, die Mass Effect-Trilogie zu erleben. Punkt."

Auch die Schweizer von Games.ch lobt die überarbeitete Grafik, die mit 4K-Texturen und vielen neuen Effekten beeindrucken kann. Allerdings gibt es auch Kritik: Teil Zwei und Drei seien spielerisch nahezu unverändert, müssen aber auf den Mehrspieler-Part verzichten. Tester Benjamin Braun vergibt 88 Wertungspunkte:

"Electronic Arts und Bioware liefern mit der "Mass Effect Legendary Edition" eine weitestgehend einwandfreie Neuauflage der Shepard-Trilogie ab. Vor allem Teil 1 profitiert von der höheren Auflösung, den besseren Texturen, den neuen Effekten und der - im Gegensatz zum 360-Original - sauberen Performance. Hinzu kommen die spielmechanischen Verbesserungen, bei denen zwar überwiegend Kleinigkeiten angepasst werden, die das Spielerlebnis in der Summe aber intuitiver und einfach besser machen. Für ein ultimatives Remaster hätte Bioware insbesondere Spielmechanik und Animationen noch etwas stärker anfassen müssen. Aber mit dieser Neuauflage darf man nicht nur als Fan absolut zufrieden sein, weshalb wir die Legendary Edition auch bedenkenlosen allen Fans von erzählerisch und atmosphärisch starken, actionreichen Science-Fiction-Rollenspielen empfehlen können."

Die niedrigste Wertung (75 Punkte) kommt aktuell von der italienischen Seite Spaziogames. Autor Paolo Sirio kritisiert unter anderem, dass das Remaster in 1080p-Auflösung verwaschen und nicht deutlich schöner erscheint - in 4K soll das Remaster hingegen ein Augenschmaus sein, bei dem die verbesserten Texturen besonders positiv auffallen.

"Obwohl einige Fehler der Originalspiele beibehalten wurden, ist die Mass Effect Legendary Edition (und speziell das Remaster von ME1 und die moderne Umsetzung der Handlung) es wert, noch einmal von allen Fans und von diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, was so besonders an der Franchise war und es nie ausprobiert haben, erkundet zu werden."