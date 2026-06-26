Massenentlassung bei Bungie: Sony wirft die meisten Destiny-Entwickler raus, für Marathon dürfte das Ende bevorstehen

Sony hat einen Kahlschlag bei Bungie verkündet, das Studio wird drastisch verkleinert.

Meistens ist es kein gutes Zeichen, wenn ein großer Gaming-Konzern seinen Angestellten plötzlich für ihre Leistungen dankt. Fast immer stecken heutztage schlechte Nachrichten dahinter, so auch im Fall einer neuen Nachricht von Sony: Nach dem Service-Aus von Destiny 2 verlieren nun zahlreiche Angestellte von Bungie ihren Job. Auch beim Team hinter dem neuen Shooter Marathon gehen Stellen verloren.

Die nächste Massenentlassung

Wie viele Stellen genau betroffen sind, schreibt CEO Hermen Hulst nicht. Es handele sich um eine »signifikante Anzahl«, darunter den Großteil der Destiny-Entwickler und einige bei Marathon.

Destiny 2 hatte kürzlich das letzte Service-Update angekündigt. An einem Destiny 3 oder anderem Nachfolger wird offenbar nicht gearbeitet. Bei GameStar Talk haben wir gerade erst ausführlich über das Aus diskutiert:

1:12:39 Topseller ohne Zukunft - Wie Manager Destiny ruinierten

Autoplay

Was passiert jetzt mit Marathon? Mit Season 2 hat der Multiplayer-Shooter einen kleinen Neustart hingelegt. Die Spielerzahlen laut SteamDB sehen allerdings mau aus, in den vergangenen 24 Stunden waren maximal 9.500 Leute gleichzeitig im Spiel (bei Steam). Bei Destiny 2 waren es knapp 90.000.

In seinem Statement kündigt Hulst das Aus von Marathon zwar nicht ausdrücklich an, aber die Zeichen stehen sehr eindeutig. So formuliert er es:

Marathon ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios, und wir werden das Team weiterhin dabei unterstützen, auf dem soliden Fundament der Seasons 1 und 2 aufzubauen und an der Entwicklung zukünftiger Projekte zu arbeiten. Auch wenn es noch zu früh ist, um darüber zu sprechen, sind wir von der Kreativität und den sich bietenden Möglichkeiten sehr ermutigt.

Ein wenig aussagekräftiges PR-Statement, wie es Konzerne gern verwenden, wenn die Zukunft unsicher aussieht. Wir rechnen nach aktuellem Stand nicht damit, dass Marathon noch viele Seasons bekommt.

Die Liste der geschlossenen oder massiv verkleinerten Studios in der Gaming-Branche wird immer länger, wie ihr in der obigen Box nachlesen könnt.

Laut Statement wolle Sony versuchen, den entlassenen Angestellten bei diesem »Übergang« zu helfen. Man prüfe dafür etwa Möglichkeiten, sie intern bei Sony Interactive und Studios unter ihrem Schirm umzusiedeln. Die Entlassungen seien nach langer Diskussion als notwendig erachtet worden.