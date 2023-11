Wie wird Marvel wieder so erfolgreich wie zu Endgame? Ein Nachwuchs-Star hat die zündende Idee

Wie es sich für eine Superheldin gehört, will Ms. Marvel das MCU retten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Für viele Fans und auch Kritiker befindet sich Marvel aktuell an einem Tiefpunkt. Der große Hype, auf den jahrelang hingearbeitet wurde und der mit Avengers: Endgame seinen Höhepunkt erreichte, wirkt mittlerweile fast schon wie eine blasse Erinnerung. Nachwuchs-Star Iman Vellani (Ms. Marvel, The Marvels) glaubt jedoch einen Weg zu kennen, wie das MCU zu alter Stärke finden könnte.

Charakterstärke

Wo genau das Problem liegt? Teilweise enttäuschten nicht nur die Kritiker- und Zuschauerwertungen für neue Marvel-Filme und -Serien, der Erfolg an den Kinokassen oder die Einschaltquoten auf Disney Plus ließen ebenfalls zu wünschen übrig. Jüngst floppten beispielsweise die Kinofilme Ant-Man and the Wasp: Quantumania und The Marvels, während Secret Invasion von Kritikern und Fans in der Luft zerrissen wurde.

Was dahinter stecken könnte? In einem Interview mit The Direct erklärte Vellani, dass zu viele neue Filme und TV-Serien zu viele neue Helden einführen, den Zuschauern aber die persönliche Verbindung zu ihnen fehlt. So kamen zum Beispiel in den Phasen 4 und 5 neue Figuren wie Shang-Chi, die Eternals, White Vision, Kate Bishop, Moon Knight, Clea, She-Hulk und viele mehr dazu. Wirklich vertieft wurden sie bisher allerdings nicht, während auch eine Verbindung zu den Charakteren untereinander fehlt.

Iman Vellani erklärt deswegen, was kommende Marvel-Filme ihrer Meinung nach besser machen müssten:

Ich weiß nicht, ob es nur darum geht, immer größer und größer und größer zu werden. Denn was bleibt dann noch übrig? Ich glaube, es geht einfach darum, dass die Zuschauer sich für ihre Figuren interessieren. Und ich denke, sie [Marvel] haben so viele wunderbare Charaktere in der letzten Phase des MCU etabliert, dass es schön wäre, sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sie sich zusammenschließen.

Außerdem wünscht sich Vellani, dass mehr der Helden gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind.

Ich glaube, weil es so viele neue Charaktere gibt, wollen die Leute sie zusammenbringen und sagen: »Oh, Kamala und der Red Guardian.« Sie stellen sich all diese Paarungen vor, und ich denke, das würde sich definitiv auszahlen. Es wäre wie die nächsten Avengers.

Die Nachwuchs-Schauspielerin Iman vellani verkörpert im Marvel Cinematic Universe seit dem Debüt ihrer persönlichen TV-Serie die Superheldin Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel. Außerdem ist sie im neuesten Kinofilm The Marvels an der Seite von Brie Larsson (Captain Marvel) und Teyonah Parris (Monica Rambeau) zu sehen. Den Trailer dazu findet ihr wie folgt:

2:19 The Marvels: Drei Heldinnen retten im neuen Trailer zu den Beats der Beastie Boys das Universum

Wie geht es weiter im MCU?

Dort steht den Fans wohl eine Verschnaufpause im Jahr 2024, mit Deadpool 3 (26. Juli) erscheint nämlich nur einziger Marvel-Film. Alle anderen Projekte wurden bereits verschoben.

In Sachen Serien ist nächstes Jahr trotzdem einiges los. Da wären unter anderem Echo (10. Januar), X-Men ‘97 (Anfang bis Mitte 2024) und Agatha: Darkhold Diaries (Herbst 2024).

Warum glaubt ihr, kämpft das Marvel Cinematic Universe aktuell mit so vielen Problemen? Sind es wirklich die Charaktere, für die sich zu einfach zu wenige Zuschauer interessieren? Seht ihr noch andere Gründe? Was muss Marvel machen, um wieder an das Level und den Erfolg von Endgame heranzukommen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.