2024 startet nur ein neuer Marvel-Film in den Kinos, der dafür Kritiker und Fans »zurückgewinnen« soll

Das Kinojahr 2024 gehört Deadpool - zumindest, wenn man nach neuen MCU-Filmen geht. Bildquelle: Disney/Marvel/20th Century Fox

2024 wird ein interessantes Jahr für das Marvel Cinematic Universe. Denn wer auf eine kleine Verschnaufpause in der schieren Flut an neuen Superheldenfilmen gewartet hat, bekommt die nächstes Jahr nun auch: Mit Deadpool 3 erscheint nur ein einiges neues MCU-Abenteuer in den Kinos - und an das stellt Marvel offenbar größte Erwartungen.

So soll Deadpool 3 neue Begeisterung für das Marvel Cinematic Universe entfachen , indem der Film an den Kinokassen, aber ebenso Kritiker sowie Fans überzeugt. Das verrät zumindest der etablierte Branchen-Insider Daniel RPK (via Deadpool Updates). Fairerweise hat Marvel bezüglich neuer Filme im Jahr 2024 aber auch nicht allzu viel Spielraum.

Warum 2024 nur Deadpool 3 in den Kinos startet

Ursprünglich sollten neben Deadpool 3 ja auch noch Captain America: New World Order und Thunderbolts erscheinen, doch die wurden erst kürzlich auf 2025 verschoben: Weil große Filmstudios monatelang Drehbuchautoren und Schauspielern keine fairen Arbeitsbedingungen gewähren wollten, verzögern sich neue Produktionen teilweise signifikant.

Damit bleibt nur noch Deadpool 3 übrig, der aktuell für den 26. Juli 2024 eingeplant ist. Mehr zum MCU startet derweil nur auf Disney Plus in der Form neuer Serien wie Echo (10. Januar), X-Men ‘97 (Anfang bis Mitte 2024) und Agatha: Darkhold Diaries (Herbst 2024).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hat Marvel eine kleine Krise?

Einen neuen kommerziellen sowie kritischen Erfolg hat das MCU aber auch bitter nötig: Von den Fans gibt es bereits seit geraumer Zeit Kritik für zu viele neue Filme und TV-Serien, die qualitativ nicht überzeugen können. Und das spiegelt sich mittlerweile auch in den Einspielergebnissen wieder: Ant-Man 3 und auch The Marvels floppten an den Kinokassen.

Außerdem wird Marvel wohl auch hinter den Kulissen von Problemen geplagt: Zuletzt verlor zum Beispiel der nächste große Avengers-Film Regisseur und Autor, während offenbar an der aktuellen Richtung des Marvel Cinematic Universe gezweifelt wird. Ausschlaggebend ist unter anderem die Kontroverse um den Kang-Darsteller Jonathan Majors.

Fairerweise muss man aber auch erwähnen, dass neuere Marvel-Produktionen wie zum Beispiel Loki, Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home oder Guardians of the Galaxy Vol. 3 definitiv mit starken Kritiken und entsprechenden Einspielergebnissen daherkamen.

1:55 Guardians of the Galaxy Vol. 3: Das große Finale der Trilogie im Trailer

Jetzt stellt sich nur die Frage, ob Deadpool 3 an diesen Erfolg anknüpfen kann. Mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den Hauptrollen dürfte der Film zumindest schon mal bei Marvel-Fans einen Nerv treffen. Gleichzeitig soll es sich tatsächlich um einen der wichtigsten Filme der aktuellen Multiversums-Saga handeln. Mehr erfahren wir spätestens ab dem 26. Juli 2024.

Übrigens: Auch wenn es mit neuen Kinofilmen des Marvel Cinematic Universe 2024 etwas mau aussieht, kommen immer noch neue Marvel-Filme raus. Die ordnen sich aber natürlich Sonys Spider-Verse zu. So starten noch Madame Web (am 14. Februar), Kraven the Hunter (am 30. August) und Venom 3 (am 8. November) 2024 in den Kinos.

Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr Deadpool 3? Freut ihr euch darauf, dass 2024 weniger MCU-Filme als gewohnt rauskommen oder schmerzt euch das überschaubare Kino-Lineup sogar? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!