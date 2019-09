Die Mechs von Fortnite zerstören sich selbst & die Community feiert es

Die Mechs in Fortnite sorgen neuerdings für ein gehöriges Feuerwerk. Nicht nur, weil sie sich ab sofort beim Landen immer augenblicklich selbst zerstören, sondern auch weil die Fans darüber nicht glücklicher sein könnten. Seit dem am Mittwoch Patch v10.40 online gegangen ist, sind die B.R.U.T.E-Mechs effektiv nutzlos geworden, da sie anstatt normal zu landen in einem Feuerball aufgehen.

Happy days. Mechs are exploding upon landing.

(Video by @ITalkFortnite) pic.twitter.com/gutCRJ9W8G — Fortnite News (@Fortnite_BR) September 25, 2019

Schon seit dem die mächtigen Kampfläufer mit dem Beginn von Season 10 eingeführt wurden, regt sich die Spielerschaft darüber auf. Epic Games war sogar gezwungen ein kurzes Statement zu veröffentlichen, weshalb die Mechs nicht sofort wieder aus dem Spiel entfernt wurden.

Die Begründung für die Mechs war damals noch, dass sie Fortnite etwas einsteigerfreundlicher machen. Durch ihre immense Stärke sollten die Kampfläufern Anfängern dabei helfen, auch mal ein Battle Royale für sich zu entscheiden. Den Fans spendete diese Begründung allerdings wenig Trost.

Eventuell hat sich Epic nun aber dafür entschieden, Noobs auf andere Weise an das Spiel heranzuführen. Mit Patch v10.40 bekommt Fortnite nämlich zusätzlich skillbasiertes Matchmaking. Spieler werden daher künftig nach ihrem Fähigkeitslevel sortiert und nur noch auf etwa gleichstarke Gegner treffen. Außerdem soll Season 11 Bots einführen, die von Anfängern einfacher umgelegt werden können.