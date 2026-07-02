Jemand hat Medieval 2: Total War so gut remastert (und Rome auch), dass KI-Züge jetzt in Sekunden berechnet werden

Die Strategie-Klassiker Medieval 2 und Rome: Total War sind dank neuer Spieldateien plötzlich so performant und modern wie nie zuvor.

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Peter Bathge
02.07.2026 | 18:23 Uhr

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Sowohl Medieval 2 als auch Rome: Total War machen dieses Jahr große Veränderungen durch. Sowohl Medieval 2 als auch Rome: Total War machen dieses Jahr große Veränderungen durch.

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Die beiden Strategiespiele Rome: Total War und Medieval 2: Total War gehören für viele Fans bis heute zu den absoluten Höhepunkten der gesamten Reihe. Doch die Jahre (22 im Fall von Rome!) haben Spuren hinterlassen.

Technische Limitierungen, Abstürze beim Wechseln des Fensters und eine veraltete Steuerung machten die Klassiker auf modernen Rechnern oft zu einer Geduldsprobe, auch wenn Entwickler Creative Assembly zum Beispiel mit Rome Remastered gegensteuerte.

Zwei ambitionierte Community-Projekte krempeln nun jedoch die technischen Grundlagen der beiden Titel komplett um und bringen Komfortfunktionen, die man sonst nur aus aktuellen Ablegern kennt.

Vor Medieval 3 bekommt Teil 2 ein inoffizielles Remaster

In beiden Fällen hat jemand seit März 2026 die originalen .exe-Dateien der Spiele mit verbesserten Versionen ausgetauscht, mutmaßlich hatten die Modder dafür Zugriff auf den (geleakten) Quellcode. Der sogenannte M2EX-Patch für Medieval 2 patcht das Spiel so auf eine moderne 64-Bit-Version hoch.

Damit gehört der gefürchtete Absturz beim Nutzen der Tastenkombination Alt-Tab der Vergangenheit an. Ein echter rahmenloser Fenstermodus sorgt dafür, dass ihr jederzeit nahtlos aus dem Spiel und wieder rein tabben könnt. Auch die Ladezeiten beim Rundenwechsel sowie beim Übergang in die Taktikschlachten wurden so drastisch verkürzt, dass sie fast augenblicklich ablaufen. Sogar eine native Unterstützung für das Steam Deck ist nun integriert.

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Genre: Strategie

Release: 10.11.2006 (PC)

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