Das restliche Spielejahr 2023 steckt voller Blockbuster - Auf welche freut ihr euch am meisten?

Wenn es um neue große Spiele geht, hat’s das Jahr 2023 echt in sich. Schon in der ersten Hälfte des Jahres haben wir eine ganze Reihe großer und kleiner Titel bekommen, die uns unterhalten haben, und in den nächsten Monaten kommen noch viele weitere auf uns zu.

Es sind sogar so viele, dass wir gar nicht wissen, woher wir für das alles die Zeit nehmen sollen. Und wie sieht’s bei euch aus? Welche großen Spiele, die 2023 noch erscheinen, wollt ihr unbedingt spielen? Ihr könnt bis zu 5 verschiedene Spiele wählen, auf die ihr euch am meisten freut.

Wir haben in dieser Umfrage für euch eine Vorauswahl der größten und spannendsten Titel getroffen, die 2023 noch erscheinen werden. Zudem haben wir uns auf Spiele beschränkt, die ein konkretes Release-Datum bekommen haben. Wenn euch mehr Spiele einfallen, erzählt uns über sie in den Kommentaren!

19:59 2023 erscheinen noch einige richtig fette Blockbuster: Das sind die 30 wichtigsten Spiele bis Ende des Jahres

Ein Jahr vollgestopft mit Spielen

Die Spieleflut startet bereits im August. Direkt nächste Woche erscheint schon das heiß erwartete Baldur’s Gate 3, in das man Hunderte von Stunden reinstecken kann. Der Monat liefert aber sofort nach, mit spannenden Titeln wie Atlas Fallen oder Armored Core VI, dem nächsten Titel des beliebten Entwicklers Fromsoftware.

Der September steht dem August aber im Nichts nach, eher im Gegenteil. Spiele wie Payday 3, Witchfire oder Mortal Kombat 1 versprechen trotz Herbst einen heißen Monat. PC- und Xbox-Fans dürfen sich vor allem auf Starfield freuen, dem neuen Spiel aus dem Hause Bethesda. PlayStation-5-Besitzer bekommen mit Spider-Man 2 den nächsten Teil des Action-Games serviert.

Die Nintendo-Fans können sich im Oktober in Super Mario Bros. Wonder austoben. Für Horror-Liebhaber gibt es in der gruseligsten Zeit des Jahres Spiele wie Alone in the Dark, Alan Wake 2 oder Lords of the Fallen mit dem düsteren Body-Horror.

Das Ende des Jahres könnt ihr entspannt mit Spielen wie Super Mario RPG oder Avatar - Frontiers of Pandora ausklingen lassen. Und das sind alles nur einige wenige Titel, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen.

Verratet uns, auf welche davon ihr so richtig gespannt seit und warum. Habt ihr nur ein Spiel, das euer Interesse einfangen konnte oder geht’s euch genauso wie uns und ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf euch!