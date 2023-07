Ihr wollt Aufbaustrategie im Mittelalter-Setting? Dann ist Patron wahrscheinlich genau das Richtige für euch.

Eine eigene mittelalterliche Stadt. Mal ehrlich, wer von euch hat nicht schon einmal davon geträumt, einem mittelalterlichen Feudalherren gleich seine eigene Siedlung anzulegen, zu verwalten und erblühen zu sehen?

Genau diese Möglichkeiten bietet euch das Mittelalter-Aufbauspiel Patron, in dem ihr stundenlang an eurer eigenen Siedlung herumbasteln könnt, bis daraus eine schnuckelige Stadt geworden ist. Und so günstig wie es das Spiel aktuell auf Steam gibt, war der Titel noch nie.

1:25 Patron kreuzt heimeligen Mittelalter-Aufbau mit erbarmungslosen Wintern - Launch-Trailer

Worum gehts bei Patron?

Patron ist ein klassisches Aufbau-Strategiespiel, in dem ihr genretypisch eine Stadt entwickeln müsst. Um dabei erfolgreich zu sein, müsst ihr auf die Bedürfnisse eurer Bewohner hören und klug mit dem Wechsel der Jahreszeiten wirtschaften. Arbeitskräfte wollen klug verteilt, Nahrungsmittel herangeschafft werden.

Im Gegensatz zu Banished, das euch das gleiche Setting, aber mit höherer Schwierigkeit anbietet, lässt es Patron eher langsam angehen. Unser Autor Reiner Hauser schrieb in seinem Test zu Patron:

Patron ist eine Städtebau-Simulation, die sich klar an jene Genre-Fans richtet, die gerne ihre Ruhe haben. Hier gibt es keine Monster oder KI-Gegner, die Druck aufbauen - und auch keine Story, sondern nur das freie Spiel. Doch ihr müsst eure Leute durch den Winter bringen, was ganz am Anfang eine klirrend knackige Aufgabe ist.

Den ganzen Test könnt ihr hier nachlesen; Reiner vergab damals eine 75. Zwar bietet das Spiel liebevoll designte Gebäude, zahlreiche verschiedene Ressourcen und ein anspruchsvolles Wirtschaftssystem, doch bei Langzeitmotivation und der Kampagne haperte es in unserem Test noch.

Was kostet mich das Ganze und wie lange gilt das Angebot?

Patron ist aktuell bei Steam für nur 5,99 Euro erhältlich. Das Spiel ist damit um satte 70 Prozent reduziert. Das Angebot gilt noch bis Freitag, den 28. Juli 2023. Wer das Spiel haben will, sollte also noch diese Woche zuschlagen.

Was denk ihr? Klingt Patron für euch interessant oder seid ihr immer noch damit beschäftigt, Banished zu bändigen? Interessiert ihr euch überhaupt für Mittelalter-Settings? Schreibt es und gerne in die Kommentare.