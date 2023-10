Steam: Das meistgewünschte Spiel des Next Fests kommt aus Deutschland

Enshrouded lässt euch nach Herzenslust bauen, wenn ihr die notwendigen Ressourcen beschafft.

Das Next Fest ist bei Steam inzwischen zu einer regelmäßigen Veranstaltung geworden. Mehrmals im Jahr dürfen interessierte Spielerinnen und Spieler hunderte von kostenlosen Demos meist unbekannterer Spiele ausprobieren. Auch diese Woche ist es wieder so weit - und ein Blick auf die Aktionsseite verrät, dass ein Open-World-Survivalspiel aus Deutschland für viel Aufmerksamkeit sorgt.

Selbst die Entwickler sind überrascht

Auf Facebook teilen die Entwickler ihre Freude über den Erfolg: Sie seien unglaublich stolz, und auch ein bisschen schockiert , dass die Demo von Enshrouded so beliebt ist. Aktuell ist das Survivalspiel nämlich der Titel auf dem Next Fest, der am meisten Spielerinnen und Spieler anzieht und am meisten Wunschlisteneinträge aufweisen kann.

Ein Blick auf Steams internationale Wunschlisten-Statistiken zeigt außerdem, dass der Erfolg sich nicht nur auf das Next Fest begrenzt: Denn bei den meistgewünschten, kommenden Steam-Spielen steht Enshrouded ebenfalls auf einem ziemlich beeindruckenden 19. Platz und damit noch vor Titeln wie Homeworld 3 oder Dune: Awakening.

Was ist Enshrouded?

15:44 In diesem Open-World-RPG könnt ihr alles bauen - Preview Enshrouded

Aber worum geht es in Enshrouded überhaupt? Für die volle Info-Ladung schaut ihr am besten unser obiges Preview-Video, doch wir wollen euch auch kurz die wichtigsten Features zusammenfassen:

Survival: Wie in anderen Spielen des Genres fangt ihr mit Nichts an, und müsst Nahrung und Wasser finden, eure Ausrüstung selbst herstellen und verbessern, sowie euch gegen Gegner zur Wehr setzen.

Wie in anderen Spielen des Genres fangt ihr mit Nichts an, und müsst Nahrung und Wasser finden, eure Ausrüstung selbst herstellen und verbessern, sowie euch gegen Gegner zur Wehr setzen. Open World: Ihr erkundet eine ausgedehnte Fantasy-Open-World, in der es verschiedene Regionen, Dungeons und die Ruinen eines zerstörten Königreichs zu entdecken gibt. Auf eurem Weg trefft ihr auf Banditen, Monster und andere Gegner.

Ihr erkundet eine ausgedehnte Fantasy-Open-World, in der es verschiedene Regionen, Dungeons und die Ruinen eines zerstörten Königreichs zu entdecken gibt. Auf eurem Weg trefft ihr auf Banditen, Monster und andere Gegner. Koop: Enshrouded könnt ihr allein, oder als Gruppe von bis zu 16 Spielerinnen und Spielern im Koop spielen, um euch das Überleben zu erleichtern.

Enshrouded könnt ihr allein, oder als Gruppe von bis zu 16 Spielerinnen und Spielern im Koop spielen, um euch das Überleben zu erleichtern. Fähigkeiten: Das Survivalspiel enthält auch Rollenspiel-Elemente. So erlernt ihr nach und nach neue Skills aus verschiedenen Kategorien, die etwa eure Kampffertigkeiten mit Magie, Nah- oder Fernkampfwaffen stärken.

Das Survivalspiel enthält auch Rollenspiel-Elemente. So erlernt ihr nach und nach neue Skills aus verschiedenen Kategorien, die etwa eure Kampffertigkeiten mit Magie, Nah- oder Fernkampfwaffen stärken. Basenbau: Ein besonderes Augenmerk legt Enshrouded auf das Errichten eigener Häuser, Festungen und Dörfer. Die Auswahl von Bauteilen, Möbeln und Materialien soll ziemlich groß sein. Außerdem baut ihr nicht nur für euch, sondern könnt auch NPCs Unterschlupf gewähren.

Seid ihr jetzt neugierig auf Enshrouded? Dann legen wir euch auch unsere ausführliche Preview ans Herz, in der ihr erfahrt warum der Titel für Survival-Experte Alex echtes Hit-Potenzial hat. Mehr spannende Spiele vom Steam Next Fest gibt es außerdem hier:

Habt ihr euch auch schon beim Steam Next Fest umgeschaut und die ein oder andere Demo fürs Wochenende vorgemerkt? Ist Enshrouded vielleicht auch dabei, oder wandert jetzt auf eure Wunschliste? Oder habt ihr sogar schon einige Spiele ausprobiert? Welche Titel der Demo-Aktion sind in euren Augen besonders spannend? Schreibt es doch gerne in die Kommentare!