Men in Black - Actionstar Liam Neeson wird im Spin-off zum MiB-Agenten

Sony möchte bekannterweise die beliebte Filmreihe Men in Black wiederbeleben und da ein Sequel mit Will Smith ausgeschlossen ist, wird derzeit an einem Spin-off mit einer neuen Besetzung gearbeitet.

Wer die neuen MiB-Agenten künftig sein werden, steht inzwischen fest: Erst kürzlich wurden die Hauptrollen mit Thor-Star Chris Hemsworth und seiner Kollegin Tessa Thompson aus dem Kinohit Thor 3 besetzt. Jetzt kommt Actionstar Liam Neeson (96 Hours - Taken) als erfahrener MiB-Agent hinzu.

So wird Neeson, wie die beiden anderen auch, künftig stilecht im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille seine Knarre gegen einen Neuralisator austauschen, um die Bevölkerung vor der Wahrheit im Unklaren lassen, dass Aliens unter uns auf der Erde leben.

Erste Story-Details bekannt

Laut dem Hollywood Reporter stellt Liam Neeson den Chef der MiB Organisation in London dar, angelehnt an die Rolle von Schauspieler Rip Torn als MiB-Chef der USA in der Original-Trilogie. In London beginnt auch die Story des Films. Dem Bericht nach bleibt es aber nicht in England, vielmehr werden die neuen Men in Black rund um die Welt geschickt. Wohin ihre Missionen sie im einzelnen führen wird, ist noch nicht bekannt.

Für die Handlung der Science-Fiction-Komödie zeigen sich die Autoren Matt Holloway und Art Marcum (Iron Man) verantwortlich. Die Regie führt F. Gary Gray (Fast & Furious 8). Bereits im Vorfeld stellte das Filmstudio klar, dass es kein Wiedersehen mit Will Smith und Tommy Lee Jones aus der erfolgreichen Trilogie Men in Black-Trilogie geben wird.

Kinostart im Juni 2019

Die Dreharbeiten soll noch in diesem Sommer an den Start gehen. Inzwischen steht auch ein Release-Termin fest: Sony bringt den neuen Men in Black-Film am 13. Juni 2019 in die deutschen Kinos. US-Start ist für den 14. Juni geplant.