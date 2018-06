Sony bringt nächstes Jahr einen neuen Men in Black-Film aus der beliebten Filmreihe in die Kinos. Zwar müssen Fans auf ein Wiedersehen mit Will Smith und Tommy Lee Jones als Agent J und Agent K verzichten, dafür spielt mit Chris Hemsworth, Liam Neeson und Tessa Thompson eine neue Generation von MiB-Agenten mit.

Comedian Kumail Nanjiani spielt mit

Nun erhalten die drei tatkräftige Unterstützung von dem pakistanisch-amerikanischen Comedian Kumail Nanjiani, bekannt aus den Serien Veep und zuletzt Silicon Valley. Der spielt in der Science-Fiction-Komödie einen Alien und dient als Sidekick für die neuen MiB-Agenten. Beschrieben wird er laut Hashtag Show als ein "witzigen, klugscheißenden und sexgetriebenen Außerirdischen, dessen gesamte Zivilisation auf einem Schachbrett lebt."

Weitere Story-Details bekannt

Inzwischen gibt es auch weitere Details zu den neuen MiB-Agenten: Demnach stellt Chris Hemsworth den Agenten H dar, während Tessa Thompson (Thor: Tag der Entscheidung) eine junge Frau namens Molly spielt, die um die Existenz von Außerirdischen weiß und unbedingt Mitglied bei der Geheimorganisation werden möchte. Als neuer Chef der MiB tritt Liam Neeson in Erscheinung.

Handlung beginnt in London

Der neue Men in Black-Film spielt im gleichen Universum wie die drei erfolgreichen Vorgängerfilme und baut auf deren Ereignisse auf. Jedoch steht eine neue Geschichte mit neuen Figuren an einem anderen Ort im Mittelpunkt. So beginnt die Handlung in London, dennoch werden die neuen Men in Black rund um die Welt geschickt. Wohin ihre Missionen sie im Einzelnen führen wird, ist noch nicht bekannt.

Kinostart im Juni 2019

Die Dreharbeiten beginnen in Kürze für einen geplanten US-Kinostart am 14., Juni 2019. Ein deutscher Release-Termin ist für den 13. Juni 2019 angekündigt.

Die Regie führt F. Gary Gray (Fast & Furious 8), das Drehbuch stammt von den Autoren Matt Holloway und Art Marcum (Iron Man).