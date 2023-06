Men of War 2: Der "realistischere" Company of Heroes-Konkurrent verrät seinen Release

Men of War 2 hat einen Release-Termin.

Erst im Februar veröffentlichte Relic Entertainment mit Company of Heroes 3 eines der spannendsten Weltkriegs-Strategiespiele des ganzen Jahres, demnächst bekommt das Studio aber von Best Way Konkurrenz. Das ukrainische Entwicklungsstudio steckt nämlich hinter Men of War 2, das in einigen Bereiche Company of Heroes 3 ähnelt, allerdings noch größeres Augenmerk auf ein authentisches Schlachtgeschehen legt.

Das Strategiespiel wird schon einige Jahre lang entwickelt, nun ist aber die Veröffentlichung in Sichtweite. Wie Best Way nun offiziell ankündigte, wird Men of War 2 am 20. September 2023 veröffentlicht. Erscheinen soll das Spiel ausnahmslos auf dem PC, und zwar bei Steam und im Epic Store.

2:20 Men of War 2: Neuer Trailer enthüllt das Release-Datum des Weltkriegs-RTS

Das steckt alles in der Release-Version

Men of War 2 wird ein Echtzeit-Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg, das sich sowohl auf die Ost- als auch auf die Westfront fokussiert. Als spielbare Fraktionen existieren also die Alliierten, die Sowjetunion und das Deutsche Reich. Jede davon mit unterschiedlichen Bataillonen wie etwa Artillerie, Infanterie oder Panzer, die jeweils eigene Einheiten in die Schlacht schicken. Insgesamt soll Men of War 2 ganze 45 solcher Bataillonen auffahren, mit insgesamt mehr als 300 Einheiten.

Spielbar wird Men of War 2 sowohl im Multiplayer, als auch im Einzelspieler sein. Das könnt ihr jeweils erwarten:

Einzelspieler: Für Solisten gibt es drei umfangreiche Kampagne, inklusive Cinematics. Jede Kampagne stellt den Krieg aus der Sicht einer der drei Fraktionen dar. Als Alliierte stoßen wir westlich der Seine nach Deutschland vor, als Sowjets verteidigen wir Russland gegen die vorrückende Wehrmacht und als Deutsche kämpfen wir ums Überleben, während das Dritte Reich schon kollabiert. Es wird auch zwei historische Operationen geben, die sehr nah an den realen Ereignissen liegen.

Multiplayer: Im Mehrspieler wählt ihr stets ein Bataillon und tretet in verschiedenen Modi gegen einen oder mehrere Gegner an. Es gibt sowohl Koop-Missionen gegen die KI, als auch klassische PvP-Matches. Anders als etwa in Company of Heroes, gibt es in Men of War 2 keinen Basenbau. Hier müssen wir stattdessen Verstärkung von außerhalb der Karte rufen.

Men of War 2 erscheint außerdem mit Mod-Support. Je länger das Spiel draußen ist, um so mehr neue Inhalte wird von der Community also bereitgestellt.

Was ist eure Meinung zu Men of War 2? Konntet ihr das Spiel schon einmal ausprobieren und hat es euch Spaß gemacht? Oder seid ihr mit Company of Heroes 3 komplett zufrieden und braucht überhaupt keine Alternative? Vielleicht spielt ihr ja auch lieber Call to Arms? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Fragen beantworten würdet!