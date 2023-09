Laut Metacritic gibt's ein drittes Spiel des Jahres neben Baldur's Gate 3 und Zelda - und keiner kennt's

Die bestbewerteten Spiele sind nicht immer die bekanntesten - Six Ages 2 ist der wohl beste Beweis.

Auf Metacritic haben es nur drei Spiele dieses Jahr geschafft, einen Score von 96 Punkten zu erreichen - also der Durchschnitt aller internationaler Wertungen zu jenem Spiel. Da ist einmal Baldur’s Gate 3 - das revolutionäre Rollenspiel, das sogar bei uns für eine historische Wertung sorgte. Auf Platz 1 thront The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - eine Open-World-Sandbox, die ihresgleichen sucht.

Und dazwischen ist ein Spiel, so unbekannt, dass es auf Metacritic nicht einmal ein Bild gibt: Six Ages 2: Lights Going Out. Noch nie davon gehört? Keine Sorge, da seid ihr sicherlich nicht alleine.

Was ist das für ein Spiel?

0:24 Laut Metacritic ist dieses kleine Story-Spiel eines der größten Hits des Jahres

Six Ages 2: Lights Going Out ist die Fortsetzung zu den wohl kaum bekannteren Spielen Six Ages: Ride Like the Wind und King of Dragon Pass. Keiner der Vorgänger ist aber relevant für Six Ages 2, das Spiel kann bedenkenlos ohne Vorwissen gespielt werden. Es bietet nicht sehr viel Gameplay, stattdessen müsst ihr Dialoge und Entscheidungen treffen, damit die Story voranschreitet. Ein bisschen Rundenstrategie steckt aber auch mit drin.

Ihr müsst euren Clan vor dem Untergang bewahren, indem ihr euch mit den Göttern und ihren Anhängern gut stellt. Ihr baut Altare, erkundet die Umgebung, verhandelt mit euren Nachbarn und schlichtet weltliche, geistliche und politische Streitigkeiten.

Was wird gelobt?

Das kommt nicht nur bei den Testern gut an, auf Steam kann Six Ages 2 einen unglaublichen Wert von 100 Prozent positiven Reviews verzeichnen … jedoch auch nur bei 67 Rezensionen.

Wenn du Mythologie, Anthropologie, die Bronzezeit, unkonventionelle Fantasy-Settings, Ressourcenmanagement, gute Texte und interessante Entscheidungen, oder auch nur eines der oben genannten Dinge magst, dann solltest du das Spiel spielen , so der Steam-User Kaz.

Der User-Score bei Metacritic sieht da ganz anders aus: Die sieben Wertungen schaffen es gerade mal auf durchschnittliche 4.1 von 10 Punkten, einen Text hat aber keiner der enttäuschten Spieler geschrieben.

Wer dagegen etwas mehr hinterlassen hat, ist der Redakteur Shaun Musgrave von toucharcade.com. Der hat mit einer der vier Kritiker-Rezensionen einen bedeutenden Einfluss auf die starke Durchschnittswertung und vergibt volle 100 Punkte:

Neulinge müssen zwar ein wenig über eine Mauer klettern, um den dahinterliegenden Schatz zu finden, diese Mauer ist jetzt aber leichter zu überwinden als je zuvor. Ein echter Gewinner, und ich werde es so lange spielen, wie es dauert, bis der nächste Teil erscheint.

Habt ihr schon mal von Six Ages 2 oder einem der Vorgänger gehört oder kommt das Spiel für euch auch mitten aus dem Nichts? Werdet ihr bei so einem Metascore mal reinschauen oder ist die Zahl bei so wenigen Reviews für euch kaum etwas wert? Was sind eure bisherigen Top-Spiele des Jahres? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!