Spieler, die Metro Exodus auf Steam vorbestellt haben, bevor der Ego-Shooter ein Epic-Store-Exklusivtitel wurde, können von einer Preload-Periode vor Release Gebrauch machen. Das Paradoxe: Käufer im Epic Store bekommen diese Option nicht, wie der Twitter-Account von Metro Exodus vermeldet.

We regret to inform that pre-load via the Epic Games Store is not planned.