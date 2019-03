Das Ranger-Update ist jetzt als erster großer Patch seit dem Release von Metro: Exodus für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Er bringt unter anderem neue Features wie ein New Game Plus und Performance-Verbesserungen mit. Zusätzlich werden Bugs und andere Probleme behoben. Die Downloadgröße beträgt circa 6 GB.

Das Highlight: Dynamisches New Game +

Die wichtigste Neuerung des Patches stellt das New Game Plus dar. Statt nur mit der alten Ausrüstung neu zu starten, dürft ihr euer Spielerlebnis im zweiten Durchgang komplett personalisieren.

Inventar-Anpassungen:

Ihr könnt alle eure Waffen und das Zubehör aus dem vorherigen Spieldurchlauf übernehmen. Ihr erhaltet sie nachdem ihr Anna in Moskau befreit habt. Vorher stehen euch die Waffen zur Verfügung, die sich beim letzten Speicherstand im Loadout befanden. Alle anderen könnt ihr dann an der Aurora Werkbank aufsammeln. Rüstungsupgrades werden nicht übernommen.

aus dem vorherigen Spieldurchlauf übernehmen. Ihr erhaltet sie nachdem ihr Anna in Moskau befreit habt. Vorher stehen euch die Waffen zur Verfügung, die sich beim letzten Speicherstand im Loadout befanden. Alle anderen könnt ihr dann an der Aurora Werkbank aufsammeln. Rüstungsupgrades werden nicht übernommen. Alternativ dürft ihr euch auf einen einzigen Waffen-Slot beschränken. Ihr dürft jede Waffe hier platzieren, allerdings immer nur eine.

beschränken. Ihr dürft jede Waffe hier platzieren, allerdings immer nur eine. Man darf auch mit einer Armbrust als zusätzlicher Waffe starten. Entscheidet man sich dafür, erhält man sie von Yermak in Moskau.

als zusätzlicher Waffe starten. Entscheidet man sich dafür, erhält man sie von Yermak in Moskau. Zusätzlich lässt sich das Rucksack-Crafting deaktivieren. Das ist dann nur noch an einer Werkbank möglich. Außerdem lässt sich der Rucksack auf Waffen-Modifikationen beschränken.

KI-Anpassungen:

Wer sich härtere Gegner wünscht, darf deren Rüstung um ein Level verstärken.

um ein Level verstärken. Zudem kann man Kreaturen mit einer dickeren Haut ausstatten.

ausstatten. Für ein explosiveres Spielerlebnis lässt sich außerdem die Anzahl der Granaten und Sprengstoffe erhöhen, die menschliche NPCs benutzen.

Metro: Exodus im Test - Der beste Singleplayer-Shooter seit Jahren

Umwelt-Anpassungen:

Für volle Immersion dürft ihr den Tag-Nacht-Zyklus auf Echtzeit umschalten . Er dauert dann wirklich 24 Stunden statt nur zwei wie im Standard-Modus.

. Er dauert dann wirklich 24 Stunden statt nur zwei wie im Standard-Modus. Sonnenmuffel dürfen die Häufigkeit von Nebel, Regen, sowie Schnee- und Sandstürmen erhöhen. Dann schleicht es sich auch besser.

von Nebel, Regen, sowie Schnee- und Sandstürmen erhöhen. Dann schleicht es sich auch besser. Bei Bedarf steigern zusätzliche Strahlungszonen in einigen Levels die Bedeutung der Gasmaske.

Zusätzliche Anpassungen:

Neuer Gameplay-Modus: Der Iron Mode deaktiviert das Speichersystem komplett. Checkpoints gibt es nur noch zwischen Levels.

Der Iron Mode deaktiviert das Speichersystem komplett. Checkpoints gibt es nur noch zwischen Levels. Ein Entwickler-Kommentar lässt euch in jedem Level Erklärungen zum Game Design lauschen.

lässt euch in jedem Level Erklärungen zum Game Design lauschen. Es gibt neue Achievements und einzigartige, versteckte Sammelobjekte.

Wie aktiviere ich das New Game Plus?

Habt ihr Metro: Exodus einmal beendet, könnt ihr das New Game + über das Hauptmenü starten. Achtung: Das löscht eure bisherigen Quick- und Auto-Saves. Ihr müsst die einzelnen Kapitel dann erneut freispielen.

Die vollständigen Patch Notes für die PC-Version findet ihr auf Seite 2.

