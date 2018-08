Microsoft geht eine Partnerschaft mit THQ Nordic ein, um mehrere Spiele auch auf der Vertriebsplattform Steam anzubieten, wie auf der Gamescom 2018 mitgeteilt wurde.

Konkret handelt es sich um ReCore: Definitive Edition, Super Lucky's Tale, Rush: A Disney-Pixar Adventure, Disneyland Adventures und Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Als Releasedatum für alle Spiele ist auf Steam der 14. September 2018 vermerkt.

Die Pläne Microsofts, die oben genannten Titel für Steam freizugeben, kamen bereits frühzeitig ans Licht, als Worthplaying eine Pressemeldung veröffentlichte. Aus dieser geht ebenfalls hervor, dass physische Editionen der Microsoft-Spiele erscheinen sollen.

Obgleich Microsoft seine Spiele vorrangig über den Xbox Store und den Windows Store vertreibt, öffnete sich der Publisher in der Vergangenheit besonders bei kleineren oder älteren Titeln gerne für Steam-Nutzer. Aber auch eine echte Hausnummer in Microsofts Publishing-Portfolio kam bereits auf Valves Plattform an. Wir sprechen von Remedy Entertainments Quantum Break, das nur zeitexklusiv über Microsofts eigene Vertriebsplattformen verkauft wurde und inzwischen auch auf Steam zu haben ist.