Might & Magic bringt einst sehr beliebten, aber vergessenen Teil schon im Juli zurück

Clash of Heroes ist in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnliches Might & Magic.

Ein schicker Anime-Stil und ausgeklügelte, taktische Kämpfe mit Rollenspielelementen: Might & Magic Clash of Heroes kommt in einem anderen Gewand daher, als es Fans der sonst eher westlich geprägten Fantasy gewohnt sind.

Das Originalspiel aus dem Jahr 2011 war auf Steam mit 84 Prozent positiven Bewertungen sehr beliebt, ist dort aber nicht mehr erhältlich. Nun bringt Gamera Games eine Definitive Edition von Remaster-Spezialist DotEmu heraus. Damit bekommt das vergessene Spiel die Chance auf einen zweiten Frühling.

Was ist dazu wichtig?

Zeitnaher Release: Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition erscheint sehr bald: Am 20. Juli 2023 kommt das Spiel auf Steam heraus und hat diverse Verbesserungen dabei. Es erscheint für den PC auf Steam sowie für die PS4 und Switch.

Kostenlose Demo: Zudem können Interessierte vom 19. bis 26. Juni, während des alljählichen Steam Next Fest, eine kostenlose Demo des Taktik-Rollenspiels ausprobieren.

Wie spielt sich das?

Im aktuellen Trailer könnt ihr euch Gameplay von der Definitive Edition von Might & Magic Clash of Heroes anschauen. Auch die Verbesserungen gegenüber dem Original werden gezeigt:

1:08 Der vergessene Teil von Might & Magic erscheint neu als Definitive Edition

Ihr folgt einer Geschichte im Universum von Might & Magic, rekrutiert Einheiten und kämpft in Schlachten gegen zahlreiche Feinde. Die Kämpfe sind auch das Besondere an dem Spiel. Es vereint Taktik- mit Rätsel- und Puzzle-Elementen. Ihr verschiebt eure Einheiten nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern kombiniert sie auch und nutzt Level-Elemente zu eurem Vorteil.

Das Spiel bietet einen Einzelspieler- und einen Multiplayer-Modus. Letzterer lässt euch taktische Gefechte gegen menschliche Spielerinnen und Spieler austragen.

Gegenüber dem ursprünglichen Spiel verbessert die Definitive Edition laut Steam-Beschreibung Folgendes:

Der DLC ist enthalten.

Charakterportraits wurden überarbeitet.

Online-Modus wurde überarbeitet und neu ausbalanciert.

Weitere Qualitätsverbesserungen

Falls Might & Magic und Strategie genau euer Ding sind, schaut euch mal unseren Test zu Might & Magic: Heroes 7 an. Das ist zwar schon acht Jahre alt, könnte euch aber immer noch Freude bereiten.

Habt ihr Clash of Heroes gespielt und könnt es weiterempfehlen? Warum oder warum nicht? Oder freut ihr euch, dass ihr mit der Definitive Edition die Chance bekommt, es nachzuholen? Berichtet es gerne in den Kommentaren!