Minecraft 1.20: Das aktuelle Update bringt neue Blöcke für Bau-Begeisterte

Wenn wir von einer Sache in Minecraft nie genug haben können, dann sind es Blöcke! Blöcke in allen Farben und ... Formen. Naja gut, sie sind wohl alle blockförmig. Der Punkt ist: Der neue spielbare Snapshot 22W45A bringt weitere Features und vor allem Blöcke aus dem großen, noch namenlosen Update 1.20 ins Spiel. Wir verraten euch, was drinsteckt und wie ihr den Snapshot jetzt spielt.

Wollt ihr mehr über Update 1.20 erfahren? Kein Problem, hier haben wir alle Infos übersichtlich für euch zusammengefasst:

Das steckt in Snapshot 22W45A

Der letzte Snapshot 22W42A fügte ja bereits Features wie die Kamele, die Hängeschilder und die funktionalen Bücherregale hinzu. Die spannendsten Features vom Snapshot 22W45A, also der neuesten Preview-Version von Minecraft 1.50, haben wir euch hier zusammengefasst:

Neuer Bambus-Block und Abgestreifter Bambus-Block: Ein Highlight des neuen Updates 1.20 sind auf jeden Fall die neuen Bambus-Blöcke, durch die Bambus endlich zum funktionstüchtigen Bauholz geupgradet wird. In Snapshot 22W45A könnt ihr nun die neueste Version der Bambus-Blöcke und abgestreiften Bambus-Blöcke bewundern. (Ein Bambus-Block benötigt 9 Bambus. Verarbeitet ihr diesen zu Bambus-Brettern, erhaltet ihr allerdings nur 2 statt 4, wie bei normalem Holz üblich.)

Überarbeitung für den Vex: Der Vex hat ein neues Design spendiert bekommen, das ihn näher an seinen kleinen Kollegen, den Allay aus 1.19 heranbringt.

Der Vex hat ein neues Design spendiert bekommen, das ihn näher an seinen kleinen Kollegen, den Allay aus 1.19 heranbringt. Inventar im Kreativmodus: Das Inventar im Kreativmodus wird gehörig aufgeräumt. Zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Tab für gefärbte Blocks und die Sortierung des Komplettkatalogs ist logischer aufgebaut.

Das Inventar im Kreativmodus wird gehörig aufgeräumt. Zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Tab für gefärbte Blocks und die Sortierung des Komplettkatalogs ist logischer aufgebaut. Neue Standard-Skins für Offline-Spieler: Die angekündigten neuen Spieler-Skins sind nun auch offline auswählbar.

Die angekündigten neuen Spieler-Skins sind nun auch offline auswählbar. Technische Neuerungen und Bugfixes: Hinzu kommen zahlreiche Detail-Verbesserungen. Zum Beispiel können eure Pferde beim Betreten eines Portals nicht mehr ersticken. Juhu.

1:00 Lust auf Minecraft-Nostalgie? So sah der Trailer zum Release der Vollversion von 2011 aus

So spielt ihr den Snapshot 22W45A

Achtung, bei der jetzt schon offiziell verfügbaren Version handelt es sich wie üblich noch um eine Beta, die nicht ewig verfügbar sein wird. Es stecken also noch nicht alle Inhalte darin - dafür vielleicht der ein oder andere Bug. Aber unerschrockene Abenteuer können ganz einfach die neue Welt erkunden:

Der Snapshot funktioniert nur in der Java-Version von Minecraft.

Öffnet euren Minecraft-Launcher und wählt oben den Tab Installationen aus. Setzt dort rechts den Haken bei Entwicklungsversionen.

Bei euren Installationen sollte jetzt die neueste Entwicklungsversion angezeigt werden. Klickt rechts neben dem Namen auf Spielen, dann wird die Beta heruntergeladen und anschließend gestartet.

Die Beta ist eine eigenständige Minecraft-Version. Ihr könnt eure Welten laden, aber euer Fortschritt wird nach der Beta nicht übernommen.

Achtung: Um die neuen Bambus-Blöcke zu sehen, müsst ihr außerdem bei der Welterstellung das neue Datenpaket aktivieren.

Wir führten vor kurzem ein ausführliches Interview mit den Entwicklern von Minecraft und haben sie zur Zukunft von Minecraft befragt. Dort erzählten sie uns, dass sie Minecraft noch 50 Jahre oder länger unterstützen und erweitern wollen und dafür auch schon einen ganz genauen Plan haben.

Was haltet ihr vom neuen Update? Werdet ihr in den Snapshot reinspielen? Seid ihr gerade aktiv in Minecraft? Welche Features wünscht ihr euch noch für 1.20? Erzählt es uns in den Kommentaren!