Für Minecraft 1.21 wurde gerade ein neuer Block und eine mächtige Waffe enthüllt

Im Laufe des Jahres 2024 soll Version 1.21 für Minecraft erscheinen. Das Entwicklerteam von Mojang hat nun in einem neuen Blogpost zwei neue Features für das Update enthüllt: einen neuen Block namens Vault sowie ein neues Item mit dem Namen Wind Charge .

Wir erklären euch, was genau es mit den beiden Neuerungen auf sich hat.

The Vault: Endlich Trial-Belohnungen für alle

Ein Segen für Multiplayer-Abenteuer: Der Vault-Block dürfte vor allem diejenigen von euch freuen, deren Freunde am Ende einer Trial-Chamber aus Versehen als Erste die Belohnungskiste plündern, sodass ihr leer ausgeht.

Der Vault-Block funktioniert anders als normale Truhen. Jeder, der am Ende einer Trial-Chamber im Besitz eines Keys ist, kann sich die verdiente Belohnung daraus abholen. Die Grundvoraussetzung für das Öffnen eines Vaults bleibt aber gleich: Ihr müsst zunächst mehrere Gegnerwellen erfolgreich überstehen.

Dennoch ist sich das Team von Mojang sicher, dass der Vault-Block für mehr Harmonie im Multiplayer sorgen dürfte, weil es nicht mehr darum geht, wer als Erster die Truhe erreicht. Wir haben schließlich alle diesen einen Freund , nicht wahr?

Der neue Vault-Block belohnt jeden, nicht mehr nur den Schnellsten.

Wind Charge: Diese Waffe gibt's nur als Loot

Das mit Minecraft 1.21 neu eingeführte Item Wind Charge könnt ihr nicht selbst craften. Ihr erhaltet es nur als Loot von einer besiegten Breeze. Der Aufwand dürfte sich aber lohnen, denn ihr erhaltet dadurch die Kraft des Windes.

Auf Knopfdruck entfesselt ihr ein mächtiges Wind-Projektil, das nicht nur Schaden verursacht, sondern eure Gegner auch noch durch die Luft fliegen lässt. Mojang deutet zudem augenzwinkernd an, dass erfahrene Minecraft-Spieler den Wind Charge auch nutzen können, um höher zu springen.

Der Wind Charge heizt Gegnern ordentlich ein und soll auch als Sprung-Hilfe eingesetzt werden können.

Wie kann ich die neuen Features von Minecraft 1.21 schon jetzt testen? Dafür müsst ihr in der Java-Edition von Minecraft einfach nur im Launcher über den Installations -Tab die Snapshots aktivieren.

In der Bedrock-Edition lautet die Funktion hingegen Previews/Betas. Hier ist das Prozedere etwas aufwendiger, weshalb Mojang hierfür eine eigene Anleitung bereitstellt.

Ein genauer Release-Termin für Minecraft 1.21 ist noch nicht bekannt. Solltet ihr die neuen Features schon jetzt ausprobieren, würde sich das Entwicklerteam laut eigener Aussage sehr über euer Feedback freuen.

