Ein Affe besiegt in Minecraft den härtesten Boss - aber das ist nur die halbe Wahrheit

Rund um den Enderdrachen spielte sich in Minecraft ein ziemliches Affentheater ab.

Da laust uns doch der Affe! Ein Video auf Reddit sorgt für Aufsehen. Darin zu sehen: Ein Affe, der Minecraft spielt und gerade dabei ist, den stärksten Gegner im Spiel - den Enderdrachen - zu besiegen.

Die nächste Stufe der Evolution? Ein gut gemachter Fake? Oder eine ganz andere Erklärung? Wir verraten euch, was es mit diesem Video auf sich hat.

Was tut man nicht alles für Leckerlies?!

8.300 Upvotes hat das Video gesammelt - und so viele Naschereien dürften sich wohl inzwischen auch im Bauch von Kanzi befinden. So heißt der niedliche Affe, der sich mit seinen Minecraft-Skills in die elitären Ränge eines Pro-Gamers gezockt hat.

Kanzi hilft den Forschern der sogenannten Ape Initiative . Deren Ziel ist es, das Verhalten der in freier Wildbahn stark bedrohten Bonobos zu studieren. Und der 42-jährige Kanzi lässt sich ganz prima mit ein paar Leckerlies zu allerlei kreativem Verhalten motivieren - wie eben Minecraft spielen.

Mehr zur Ape Initiative und wie Kanzi das Gaming ermöglicht wird, erfahrt ihr in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit dem echten Minecraft hat das Gezeigte nur wenig zu tun. In dem Reddit-Video ist gut zu sehen, dass viele Aspekte der Steuerung für Kanzi mittels Touchscreen stark vereinfacht wurden.

Es ist zudem davon auszugehen, dass die Forscher sie nicht frei durch die Spielwelt stromern lassen, sondern sie in vorbereitete Szenarien setzen, wo sie nur noch einige Eingaben tätigen muss, um die Nascherei zu erhalten.

Beeindruckend ist das Gezeigte dennoch - und auch lustig, zumindest wenn man sich den Spaß gönnt und einige der Kommentare unter dem Video liest, wo sich viele User selbst auf die Schippe nehmen:

Ein buchstäblicher Affe ist besser als ich in Minecraft. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe. Selbst mithilfe eines speziellen Programms ist er immer noch besser als ich in Minecraft. Ich kann es kaum erwarten, einen Teamkollegen zu haben, der besser ist als ich, und dann stellt sich heraus, dass es ein Affe ist.

Minecraft ist und bleibt ein Quell interessanter oder urkomischer Geschichten. Wusstet ihr etwa, dass das sonst so bunte Spiel auch unglaublich realistisch aussehen kann? Oder dass ein Streamer nach 200 Stunden Schufterei für einen Rekord feststellen musste, dass alles umsonst war? Unsere drei Lesetipps zum Thema Minecraft findet ihr im obigen Kasten.