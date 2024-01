Minecraft-Profi schuftet 200 Stunden für irren Rekord - Update macht nur eine Woche später ein Kinderspiel daraus

Der blaue Axolotl ist Hauptprotagonist in einem verrückten Minecraft-Rekordversuch.

Der Minecraft-Profi SmallAnt wollte es wissen. Er hat nicht einfach nur Minecraft gespielt, nein, er hat die Spielmechaniken des Klötzchenhits bis ins kleinste Detail seziert. Sein Ziel: Er wollte in dem besonders anspruchsvollen Spielmodus Skyblock alle dafür erhältlichen Achievements erreichen - in Minecraft schlicht Fortschritte genannt.

Das hat er auch geschafft - und trotzdem ärgert er sich. Schuld daran ist ausgerechnet ein offizielles Update des Spiels. Die Geschehnisse ereigneten sich zwar bereits 2022, aber erst jetzt hat SmallAnt ein sehr amüsantes und zugleich informatives Video über seinen Minecraft-Marathon veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

200 Stunden nur ein Ziel vor Augen

Was ist Skyblock? Bevor wir SmallAnts tragische Geschichte weitererzählen, hier ein kurzes Briefing für Minecraft-Unerfahrene. Im Spielmodus Skyblock starten Spieler quasi im Nichts auf einer winzig kleinen Insel. Im Inventar liegt nur ein Startvorrat für das Craften der wichtigsten Block-Typen, alles andere muss von da an mit kreativer Eigenleistung irgendwie erreicht und hergestellt werden.

SmallAnt hat allen Widrigkeiten getrotzt. In dem obigen Video gibt er einige Anekdoten preis. Unter anderem, wie er versehentlich Pulverschnee-Blöcke zerstört hat, für deren Herstellung er zuvor 20 Stunden farmen musste.

Er hat es sogar geschafft, Schildkröten spawnen zu lassen, indem er das Strand-Biom in einer unmodifizierten Version seines Weltseeds gefunden und dann etwas Sand und Wasser an den gleichen Koordinaten in der Skyblock-Welt platziert hat.

Im Laufe der 200 Stunden musste SmallAnt mehrmals sehr kreativ werden, um ans Ziel zu gelangen.

»Es war alles umsonst«

Fast alles, was ich in diesen Monaten in Skyblock gemacht habe, diente nur einem Zweck. Jeder Tag, an dem ich gestreamt habe, jede Struktur, die ich erschaffen habe, und jeder Block, den ich abgebaut habe, hat auf ihn hingearbeitet. Dieser bezaubernde amphibische Junge: ein blauer Axolotl.

Mit diesen Worten kommt SmallAnt schließlich auf das große Finale zu sprechen. Denn um den sehr seltenen blauen Axolotl zu erhalten, muss man nicht nur verdammt viel Glück haben (bei der Paarung der Axolotl beträgt die Chance auf ein blaues Exemplar 1:1200), sondern benötigt auch Ton für den Bau einer Farm.

Die Ressource Ton war damals, Stand Update 1.18, im Skyblock-Modus extrem schwierig zu beschaffen. SmallAnt musste also tatsächlich einen Großteil seines 200-Stunden-Marathons dafür aufwenden, um am Ende genügend Ton für den Bau der Axolotl-Paarungsbehausung zu besitzen.

Der blaue Axolotl erschien tatsächlich, das letzte Achievement war erreicht - Ende gut, alles gut…

…bis nur eine einzige Woche später Minecraft 1.19 erschien, das es ermöglichte, Ton zu erhalten, indem man einfach etwas Lehm über ein Stück Tropfstein packt.

SmallAnt findet dafür in seinem Video klare Worte: Oh mein Gott, das ganze Spiel war umsonst.

Seid ihr ebenfalls Minecraft-Virtuosen? Wenn ja, interessiert uns natürlich eure Sicht der Dinge! Was haltet ihr von dem Mammutprojekt des Streamers und könntet ihr euch vorstellen, selbst mal einen ähnlichen Rekordversuch zu starten? Oder baut ihr lieber gemütlich und stressfrei im normalen Spiel vor euch hin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!