Auf der heutigen Minecon-Konferenz haben Mojang und Microsoft endlich mehr Details zum bevorstehenden Minecraft-Update 1.15 bekannt gegeben und Spielszenen aus dem Action-RPG-Ableger Minecraft Dungeons gezeigt, sowie den Early-Access für Minecraft Earth offenbart.

Über Update 1.15 war bislang nur bekannt, dass es neue Bienen geben wird und ein paar neue Blöcke wie entsprechende Bienen-Nester. Auf der Minecon wurde nun aber auch das offizielle Thema des nächsten Updates vorgestellt. Update 1.15 hört demnach auf den Namen Nether Update und soll Anfang 2020 erscheinen.

Wie der Name vermuten lässt, legt Update 1.15 seinen Fokus auf den Nether und wird hier dank neuer Biome, Strukturen, Blöcke und visueller Effekte für ein wenig mehr optische Abwechslung sorgen. Es kommen aber auch neue Gefahren auf euch zu, gegen die ihr euch Wappnen müsst.

Neuer Mob

Nach dem Update werdet ihr im Nether auf einen neuen Gegnertyp stoßen. Hier treiben sich dann die sogenannten Piglings herum, wobei es sich um eine völlig neue Zivilisation handelt. Die Piglins sind aufrecht gehende Schweine, die eine besondere Vorliebe für Gold besitzen.

Wie bei Dorfbewohnern, können wir mit den Piglins Handel treiben, aber auch gehörig in Probleme kommen. Die Piglins greifen jeden Spieler an, der sich an einer Truhe in ihrer näheren Umgebung zu schaffen macht. Spieler, die eine Goldrüstung tragen, werden von den Schweinchen allerdings vollkommen ignoriert.

Neue Biome

Bislang war der Nether fast ausschließlich ein düsteres Gebiet, das von Lavaflüssen und schwarzen Festungen geprägt wurde. Mit dem Nether Updater bekommt diese höllische Zwischendimension zwei weitere Biome.

Soulsand Valley: Soulsand Valley wird ein trockenes Wüstengebiet, in dem der namensgebende Soulsand der vorherrschende Block ist. Soulsand sorgt bisher dafür, dass Mobs und der Spieler selbst verlangsamt werden und ein wenig einsinken. Netherwart Forest: Netherwart ist eine Pflanze, die ausschließlich im Nether wächst und auch nur auf Soulsand-Blöcken. Das neue Biom wird aber deutlich größere Menge dieser roten Gewächse bieten.

Minecraft bekommt einen Charaktereditor

Neue Blöcke

Auf der Minecon wurden zwei neue Blocktypen vorgestellt, die mit Update 1.15 ins Spiel kommen. Der erste ist passend zu den Bienen ein entsprechender Honig-Block. Der zweite neue Block nennt sich Target-Block und hat eine besondere Fähigkeit:

Der Target-Block registriert Projektile wie Pfeile oder Bolzen, die auf ihn abgeschossen werden. Findige Bastler können mithilfe dieses neuen Blocks und ein wenig Redstone also Fallen oder andere nützliche Gerätschaften zimmern, die durch Beschuss ausgelöst werden.

Minecraft Earth ab Oktober im Early Access

Ein weiteres wichtiges Thema während der Minecraft-Konferenz war Minecraft Earth. Dabei handelt es sich um einen Augmented-Reality-Ableger für Smartphones. Ihr könnt also die typischen Minecraft-Klötzchen abbauen und an Orten in der echten Welt daraus Häuser, Schiffe oder was auch sonst euch in den Sinn kommen mag bauen.

Das Mobile-Spiel wird im Oktober als Early-Accessversion erscheinen und vorerst nur in wenigen Regionen freigeschaltet, um die Stabilität zu testen. Wer eine Benachrichtigung erhalten will, wann Minecraft Earth in seinem Land verfügbar wird, kann sich jetzt schon Online registrieren.

Wie bei Pokémon GO, wird es auch in Minecraft Earth eine Form von Raids geben, die sich Abenteuer nennen. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte, prozedural generierte Aufgaben. Um sie zu lösen, müssen wir mit anderen Spielern zusammenarbeiten.