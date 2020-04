Nach langem Warten ist die große Harry-Potter-Mod für Minecraft fertig. Nachdem ihr »Witchcraft and Wizardry« bereits seit einer Weile als Alpha spielen könnt, ist es jetzt nach über vier Jahren Arbeit offiziell und final erschienen.

Die Total-Conversion-Mod ist derzeit nur mit Minecraft Java 1.13.2 kompatibel, allerdings arbeitet das Team bereits daran, sie auch mit der aktuellen Version 1.15.2 spielbar zu machen. Andere Voraussetzungen hat das Werk nicht, jedoch empfiehlt der Entwickler, dass ihr aus Performance-Gründen noch Optifine installiert.

RPG als Schüler von Hogwarts

»Witchcraft and Wizardry« schickt euch in die aus der Romanvorlage und den Filmen bekannte Zauberwelt, in der ihr die Rolle eines magisch begabten Schülers an Hogwarts einnehmt. Wer nicht alleine spielen will, kann die Quests und Rätsel mit bis zu drei weiteren Freunden gemeinsam angehen. Dafür müsst ihr allerdings einen eigenen Server erstellen. Einen offiziellen plant der Entwickler vorerst nicht.

Die Mod spielt zu keiner bestimmten Epoche, sondern vermischt die einzelnen Zeitabschnitte von Harry Potter ein wenig. So sind beispielsweise die Weasley-Zwillinge nicht nur in Hogwarts anwesend, sondern führen parallel dazu auch ein Geschäft in der Diagon Alley.

Eine Übersetzung auf beispielsweise Deutsch ist nicht geplant. Dies gestalte sich für die Entwickler zu schwer, weswegen das Team erklärt, dass keine Übersetzungen in andere Sprachen geplant sind. Entsprechend solltet ihr Englischkenntnisse mitbringen.

Die Harry-Potter-Mod für Minecraft könnt ihr unter diesem Link herunterladen.

Andere große Minecraft-Projekte

Neben dem Harry-Potter-Rollenspiel erschien vor kurzem ein komplettes Fantasy-MMORPG, das die eckige Minecraft-Welt zur Grundlage hat. Minecraft: Lyria bietet neben einer vollständigen Online-Welt voller Quests auch ein eigenes Handelssystem und NPCs.

Ein weiteres Riesenprojekt ist ein Nachbau der kompletten Erde in Originalgröße. Während sich die aktuelle Version nur darauf konzentriert, die Natur in das Spiel zu bringen, arbeitet der Erschaffer der Klötzchenerde bereits daran, von Menschenhand errichtete Bauten zu integrieren.