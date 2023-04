Minecraft Legends erntet auf Steam viel Kritik und die Schuldigen sind schnell gefunden

Derzeit häufen sich negative Steam-Reviews zu Minecraft Legends. Einige Kritikpunkte werden immer wieder genannt.

Seit dem 18. April 2023 könnte alles so schön sein. Minecraft-Fans und Strategiespieler könnten sich jauchzend in die Arme fallen, spaßige Matches gestartet und neue Freundschaften geknüpft werden. Doch stattdessen wird die junge Welt von Minecraft Legends bereits von dunklen Schatten überzogen.

Der Grund sind negative User-Reviews auf Steam. Derzeit kommt das Spiel bei über 500 Rezensionen nur auf ein Ausgeglichen , gerade einmal 67 Prozent der Reviews sind positiv.

In unserem Test konstatieren wir dem Strategiespiel ein durchaus hohes Spaß-Potenzial und haben nur wenig zu bemängeln:

Minecraft Legends im Test Eine willkommene Echtzeitstrategie-Überraschung von Martin Deppe

Drei Hauptschuldige sorgen für enttäuschte Reaktionen

Wie kommt es dann, dass bei Steam so viele Käufer enttäuscht oder gar verärgert sind? Je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man an Minecraft Legends herantritt, kann man den Kauf durchaus schon nach kurzer Zeit bereuen.

Der Grund liegt im Spieldesign: Denn wer bei dem Begriff Echtzeitstrategie-Spiel nun ein komplexes Spielerlebnis wie in Company of Heroes 3 erwartet, schaut in die Röhre. Minecraft Legends ist eine bewusst einfach gehaltene Spielerfahrung, die weniger durch taktische Tiefe, sondern durch entspanntes Gameplay überzeugen will.

Offenbar haben viele Steam-User diesen simplen Ansatz aber unterschätzt und ärgern sich nun über den mangelnden Anspruch und den sich auf Dauer wiederholenden Spielablauf. Außerdem werden zwei weitere Punkte häufig kritisiert:

Die Steuerung: Diesen Punkt haben wir ebenfalls in unserem Test bemängelt. Viele Spieler stören sich an der in ihren Augen umständlichen Steuerung via Maus und Tastatur.

Diesen Punkt haben wir ebenfalls in unserem Test bemängelt. Viele Spieler stören sich an der in ihren Augen umständlichen Steuerung via Maus und Tastatur. Das Matchmaking im PvP: Minecraft Legends sortiert die Teams für ein PvP-Match ein, ohne Freundeslisten zu berücksichtigen. So kommt es, dass es beinahe unmöglich ist, zusammen mit all seinen Freunden in einem Team zu spielen, da einige immer ins gegnerische Team gepackt werden. Außerdem lässt sich mangels Text- oder Voice-Chat kaum miteinander kommunizieren.

12:37 Weniger bauen, mehr kämpfen - Minecraft Legends überrascht mit mehr RTS-Tiefe als gedacht

So äußern sich die Steam-User

Lassen wir die Betroffenen noch selbst zu Wort kommen. Steam-User Decay Dragon moniert etwa die sehr kurze Kampagne von vier Stunden, die nicht der Rede wert ist . Laut dem User Wehafse biete das Spiel einfach nicht genug Content, um das Preisschild zu rechtfertigen . Zur Erinnerung: Minecraft Legends wird zu einer UVP von 50 Euro verkauft.

Die mangelnden Teamplay-Features sind vor allem EkaZo ein Dorn im Auge - insbesondere, weil das Spiel im Vorfeld anders beworben worden sei:

In vielen Werbeinhalten für dieses Spiel wird die Teamarbeit wirklich als Hauptaspekt des Spiels bezeichnet, aber es gibt weder Text- noch Voice-Chat. Außerdem ist es extrem schwierig, im Versus-Modus mit Freunden zu spielen.

Sehr zwiegespalten betrachtet User Phaxtolgia die Situation. Ihm habe Minecraft Legends zwar durchaus Spaß gemacht, das könne aber nicht über die Schwächen hinwegtäuschen:

Ich habe ehrlich gesagt gemischte Gefühle. Obwohl ich wirklich Spaß mit dem Spiel hatte, gibt es eklatante Probleme, die es zurückhalten, wie z. B. kein Chat im Mehrspielermodus, eine Einzelspielersitzung kann nicht angehalten werden, PvP-Spiele dauern im Durchschnitt nur eine Stunde und vieles mehr.

Wie ist die Lage bei euch? Besitzt ihr Minecraft Legends und seid ihr mit dem Spiel zufrieden, oder bereut ihr den Kauf aufgrund der im Artikel aufgeführten Kritikpunkte ebenfalls? Oder vermiesen euch gar ganz andere Mängel den Spielspaß in der Klötzchenwelt? So oder so: Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!