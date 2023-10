Minecraft wird bald zur ultimativen Star-Wars-Sandbox

Ein neuer DLC für Minecraft lässt euch als Jedi die Star-Wars-Welt erkunden.

Es war einmal, in naher Zukunft, in einer sehr, sehr blockigen Galaxie. Das weltweite Sandbox-Phänomen Minecraft wird bald wieder für Star-Wars-Fans interessant. Wie am 15. Oktober während des Minecraft Live Showcases enthüllt wurde, erscheint noch dieses Jahr eine weitere große Erweiterung rund um Star Wars.

Bereits vor einigen Jahren veröffentlichte Mojang einen Star-Wars-DLC, der in erster Linie die alte Trilogie und The Mandalorian beinhaltete. Hier gab es also Tattooine oder Hoth zu erkunden, sowie X-Wings, Millennium Falcon oder Sternenzerstörer. Der neue DLC hingegen dreht sich um die Klonkriege und macht euch damit Teil des alten Jedi Ordens.

0:40 Minecraft wird mit Path of the Jedi zur Star-Wars-Sandbox

Das steckt in Path of the Jedi

Wie Path of the Jedi vermuten lässt, dreht sich in dem DLC alles darum, euch zu einem wahren Jedi auszubilden. Klar, einen gewohnt kantigen Jedi - aber immer noch einen Jedi! Diesmal ist der DLC in der Prequel-Trilogie angesiedelt, ihr bereist also Planeten aus diesen drei Filmen und könnt Skins von Charakteren erhalten, die an den Klonkriegen teilgenommen haben.

Diesmal wird es zudem offenbar eine Story-Kampagne geben, in deren Verlauf ihr euch neue Ränge im Jedi-Orden verdient. Hier werdet ihr unter anderem von Mace Windu und Meister Yoda ausgebildet. Es gibt sogar richtige Machtkräfte! Folgende weitere Inhalte und Orte könnt ihr erwarten:

Coruscant samt Jedi-Tempel

Der Wasser-Planet Kamino

Ihr könnt euer eigenes Lichtschwert bauen

Ihr könnt euren eigenen Droiden bauen

Es gibt also einiges zu tun und ihr werdet bekannte Orte der Star-Wars-Filme in einer Ausführlichkeit erkunden können, wie es waschechte Star-Wars-Spiele eher selten ermöglichen. Und wer mag, kann natürlich auch Minecraft-typisch alles nach seinen eigenen Vorstellungen umbauen.

Die Erweiterung soll am 7. November 2023 erscheinen und kann dann im Marketplace runtergeladen werden. Wie viel das Pack kostet, ist nicht bekannt, wir rechnen aber mit umgerechnet circa 10 Euro.

Freut ihr euch auf den neuen Star-Wars-DLC oder trifft er eher nicht euren Geschmack? Was gefällt euch an dieser Erweiterung am besten? Braucht ihr überhaupt derart thematische DLCs, oder macht euch Minecraft am meisten Spaß, wenn ihr einfach wie früher vor euch hinbauen könnt? Welche weiteren Szenarien könntet ihr euch gut vorstellen? Schreibt es in die Kommentare!