Minecraft behebt mehrere Bugs, doch zahlreiche Spieler fordern sie per Petition wieder zurück

Steve kann in Höchstform spektakuläre Geschwindigkeiten erreichen - bis jetzt.

Minecraft ist schon lange kein Spiel mehr, das nur Kinder anspricht. Neben dem herkömmlichen Bauen mit Klötzchen und kämpfen gegen Enderdrachen und Konsorten, haben sich zahlreiche Communitys gebildet, in denen andere Challenges anstehen.

So gibt es mittlerweile verschiedenste Arten von Speedrunning und sogenannte Parkour- und Speed-Bridge-Herausforderungen. Ein Kernbaustein (ha!) dieser Spielweisen ist ein Spielfehler, der es den Figuren ermöglicht schneller als eigentlich angedacht zu sprinten. Dieser Fehler soll jetzt behoben werden – zum Unmut besagter Communitys.

Fans starten Petition zur Rückabwicklung der geplanten Änderungen

Mojang veröffentlicht immer wieder »Snapshot«-Patches, in denen Spielerinnen und Spieler bestimmte geplante Änderungen vorab testen können, bevor sie ins richtige Spiel implementiert werden. Einer dieser Patches, Snapshot 25w02a, bringt nicht nur neue Schweinearten, Crafting-Rezepte und Umgebungsobjekte ins Spiel, sondern auch einige Bugfixes.

Darunter fallen Änderungen, die das Spieler-Momentum und die diagonale Fortbewegung betreffen. Diese Neuerungen verhindern, dass der Spielcharakter seine Geschwindigkeit um bis zu 40 Prozent steigern kann. Für viele hochrangige Parkour-Spieler ist das ein großes Problem.

Langsamere Fortbewegung? Das dürfte auch Sonic so gar nicht gefallen:

0:54 Minecraft trifft Sonic - Segas blauer Igel rast jetzt dank offiziellem Addon durch die Klötzchenwelt

Autoplay

In einer Petition werden deshalb gerade Stimmen gesammelt, die die Übertragung vom Snapshop-Build auf den Live-Build verhindern wollen. Derzeit haben mehr als 3.000 Spielerinnen und Spieler unterschrieben.

Aber nicht nur für Speedrunner sollen diese Änderungen ein großer Rückschritt sein. In dem Schreiben wird auch der Einfluss für Gelegenheitsspieler erläutert.

Dieser »Bug« hat sich in diesen Communitys etabliert und wird offen gesagt nicht nur diese betreffen. Wie ein Benutzer hier mitteilte, wird das Bauen im Survival-Modus beispielsweise viel mühsamer sein, da das Platzieren von Blöcken beispielsweise auf Dächern erheblich langsamer sein wird.

So wird nach dem Patch die diagonale Fortbewegung beim Hocken normalisiert. Das Hocken wird in Minecraft unter anderem auch dazu genutzt, um nicht von den Kanten des Blockes zu fallen, auf dem man gerade steht. Das ist besonders beim Bauen in schwindelerregenden Höhen von Nutzen und würde mit dem Bugfix an Geschwindigkeit verlieren.

Solche »Fehler« im Spieldesign sind nicht Minecraft-exklusiv. So gibt es beispielsweise auch in CS:GO oder Quake das sogenannte Bunny-Hopping. Durch gut abgepasstes Springen und Seitlich-laufen ist es dort möglich, eine höhere Fortbewegungsgeschwindigkeit zu erzielen.

Viele Minecraft-Fans sehen diesen Fehler als Feature. Es bleibt abzuwarten, ob Mojang sich dem Willen der Community beugt und die Änderungen zurücknimmt.