Neue Biome, Mobs und Blöcke: Minecraft bekommt mit The Garden Awakens schon bald ein riesiges Update

Schon nächste Woche startet das nächste große Minecraft-Update.

Schon am 3. Dezember 2024 ist es so weit: Mit The Garden Awakens bringt Minecraft ein weiteres großes Update.

Die kommende Erweiterung wurde erstmals auf der Minecraft Live 2024 angekündigt und bietet viele Inhalte, von einzigartigen Biomen in zu einem neuen, gruseligen Mob. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengetragen.

Was ist The Garden Awakens?

The Garden Awakens ist ein sogenannter »Game Drop«, der sowohl für die Java Edition (Version 1.21.4) als auch für die Bedrock Edition (Version 1.21.50) erscheint. Um den Inhalt freizuschalten, müsst ihr in der Java Edition den »Winter Drop«-Experimentmodus aktivieren oder eure Level-Dat-File manuell anpassen. In der Bedrock Edition wird das Update direkt per automatischem Update integriert.

Die neuen Inhalte im Überblick

1. Das Pale-Garden-Biom

Das neue Biom »Pale Garden« (deutsch: Blasser Garten) ist der Star des Updates. Hier erwarten euch:

Pale Oak Trees: Bäume mit einem blassen Holzton.

Bäume mit einem blassen Holzton. Pale Moss & Pale Hanging Moss : Neue Moosblöcke, die die düstere Atmosphäre des neuen Gebiets unterstreichen.

Neue Moosblöcke, die die düstere Atmosphäre des neuen Gebiets unterstreichen. Eyeblossom: Eine leuchtende Blume, die in der Dunkelheit schimmert.

2. Das Creaking Heart und die Creakings

Das Creaking Heart ist neuer Block, dem ihr im Pale Garden begegnen könnt:

Es aktiviert sich, wenn es zwischen zwei Pale Oak Logs platziert wird.

Sobald es aktiviert ist, spawnen nachts die neuen Mobs namens Creakings.

Die Creakings sind derweil nichts für schwache Nerven:

Sie bewegen sich nur, wenn ihr wegschaut – eine Mechanik, der stark an diverse Horrorfiguren erinnert, wie SCP-173 aus dem SCP-Universum oder die Weeping Angels aus Doctor Who.

Sie können nur besiegt werden, indem ihr das zugehörige Creaking Heart zerstört.

Wenn ihr einem Creaking gegenübersteht, könnt ihr euch freuen, dass eure Spielfigur nicht blinzeln muss.

3. Pale Oak & Resin

Den Pale-Oak-Holztyp findet ihr, wenn ihr Pale Oak Trees im Pale Garden fällt. Er kommt mit einer Vielzahl an Bauoptionen:

Planken, Stufen, Treppen und Zäune.

Schilder (sowohl normale als auch hängende Varianten).

Türen, Falltüren und Boote – sogar mit integrierter Truhe.

Außerdem gibt es das goldbraune Resin (deutsch: Harz), das ihr findet, wenn ihr ein Creaking Heart zerstört. Damit könnt ihr nicht nur bauen, sondern auch eure Rüstung optisch ein wenig aufhübschen.

Die Resin-Blöcke bringen ein wenig Farbe in den unheimlichen Pale Garden.

Wann geht es los? The Garden Awakens erscheint am 3. Dezember 2024. Mit dem neuen Biom und unheimlichen Creakings könnte das Update vor allem die Fans begeistern, denen der Enderman noch nicht gruselig genug war. Und zwischen den Feiertagen Ende Dezember dürfte für die meisten auch genügend Zeit sein, sich ausgiebig im neuen Gebiet auszutoben.