In einem Eimer des extrem erfolgreichen Minecraft steckt ganz schön viel Wasser. Was man damit tun kann, zeigt euch der Spieler KevinJNguy01.

Minecraft-Kunst aus Wasser und Gräben graben

KevinJNguy01 kennt sich hervorragend mit Minecraft aus und hat bereits mit einigen beeindruckenden Kunstwerken für offene Münder gesorgt (siehe Reddit). Sein neuestes ist etwas ganz Besonderes: Indem er eine Landschaft mit vielen Kanälen baute und bei diesen immer den Fluss des Wassers bedachte, erschuf er ein Bild.

Dafür ging er folgendermaßen vor: Auf der Spitze eines Berges füllt er Wasser aus nur einem Eimer in den Beginn seiner Kanal-Landschaft. Das Wasser fließt jetzt bergab und verteilt sich an den vielen Abzweigungen. Während sich die Kanäle langsam füllen, zoomt die Kamera schließlich heraus und zeigt das Erstaunliche: Das Wasser hat ein Gemälde erschaffen.

Im Video könnt ihr euch das Kunstwerk mit ... ungewöhnlichem Motiv selbst ansehen:

Hat er dafür wirklich nur einen Eimer Wasser benutzt? Minecraft erschafft jedes Mal, wenn Wasser an einem Block nach unten fließt, neues Wasser. Dieser Trick sorgt dafür, dass ihr im Grunde eine unendliche große Menge des kühlen Nass erschaffen könnt. Das ist sehr nützlich für Bewässerungsanlagen.

Also reicht tatsächlich ein einziger Eimer Wasser aus, um den Kreislauf zu starten und so füllen sich die Kanäle im Grunde von selbst. Man muss nur auf die entsprechende Anordnung achten und darauf, dass das Wasser immer nach unten fließen kann.

Falls ihr in Minecraft einsteigen wollt und die vielen Versionen euch verwirren, dann lest euch unser FAQ durch:

Minecraft-Spieler finden Katze mit Wein gut

Die Community zeigt sich begeistert und auch froh, denn manche hatten damit gerechnet, dass am Ende Musiker Rick Astley (Never Gonna Give You Up) in einem der bekannten »Rickrolling«-Scherze zu sehen ist.

Moriarty_R meint auf Reddit:

"Du hättest uns alle rickrollen können. Aber du hast es nicht getan. Hut ab!"

USSR570 erklärt:

"Hmm ich bin verwirrt aber begeistert."

ADinoFrom3147 ist begeistert:

"Das ist umwerfend!"

Was sagt ihr zu diesem Minecraft-Kunstwerk, das eigentlich nur aus einem Eimer Wasser entstanden ist?