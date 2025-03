2.000 Mal so groß: Mit einem 29 Jahren Open-World-Spiel kann nicht mal GTA 5 mithalten

Die Spielwelt von Daggerfall ist im Vergleich zu anderen Open Worlds gigantisch.

Gefühlt werden Open Worlds immer riesiger, doch eine der größten bereits 29 Jahre alt. Mit The Elder Scrolls 2: Daggerfall lieferte Bethesda eine Spielwelt ab, für die es tatsächlich Tage braucht, um sie zu durchqueren. Es gibt bis heute nur wenige Open Worlds, die dabei mithalten können.

Wie groß ist Daggerfall denn jetzt?

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die Angaben variieren stark. Während Websites wie The Gamer in einem Ranking der größten Open Worlds von 62.000 Quadratmeilen sprechen, also etwa 160.000 Quadratkilometern, hat Bethesda eine etwas andere, wenn auch vage Größenangabe gemacht.

In einem Beitrag zum 10. Jubiläum im Jahr 2006 wird die Spielwelt mit Großbritannien verglichen. Sollte damit die Insel selbst gemeint sein, reden wir von etwa 209.000 Quadratkilometern, ist der Staat gemeint, sind es 244.000.

Los Santos und Umgebung aus GTA 5 haben eine Größe von nur 81 Quadratkilometern und passen demnach 2.500 bis 3.000 Mal in der Welt von Daggerfall. Anders als Los Santos wurden viele der 15.000 Dörfer, Städte und Dungeons und die 750.000 NPCs zufallsgeneriert.

Nichtsdestotrotz ist das Ausmaß der Karte enorm. Der YouTube-Kanal How Big is the Map? zeigt in einem Zeitraffer-Video von einer Stunde, wie lange es dauert, die Map zu durchqueren, in Echtzeit dauert dieser Spaziergang ganze 60 Stunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So spielt ihr Daggerfall heute in modernem Gewand

Mit Daggerfall Unity, das ist übrigens auch die Version, die ihr im YouTube-Video seht, gibt es seit dem 31. Dezember 2023 die kostenlose Möglichkeit, The Elder Scrolls 2 auch auf heutigen Rechnern zu erleben.

Der Australier Gavin Clayton werkelte seit 2003 an dem Nachbau des Rollenspiel-Klassikers. Zum Spielen braucht ihr das Original Daggerfall, das es ebenfalls kostenlos bei Steam und GOG gibt.

Dann braucht ihr nur noch die neueste Version von Daggerfall Unity und folgt der Installationsanleitung auf Github.

Was euch in Daggerfall Unity erwartet, hat euch unser Autor Mario Donick bereits 2020 anhand der damaligen Version zusammengefasst. Gavin Clayton selbst verwirklicht sich gerade einen Traum und arbeitet an einem eigenen Videospiel, und zwei ehemalige Daggerfall-Entwickler sind ebenfalls an einem geistigen Nachfolger des berühmten Rollenspiels.